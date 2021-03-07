Деметриус Джонсон раскритиковал Стерлинга за бой с Яном

Бывший чемпион UFC Деметриус Джонсон поделился мнением о дисквалификации Петра Яна за удар запрещенным коленом в бою с Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 259.

«Тут еще дело в том, что ты не можешь задерживать бой, садясь на колени. Удары коленями по сопернику, находящемуся на земле, должны быть разрешены!», — написал Джонсон в Twitter.

Российский боец Петр Ян не сумел защитить чемпионский титул в легчайшем весе: россиянин нанес сопернику запрещенный удар коленом (в это время соперник стоял на одном колене) и был дисквалифицирован.

(Горшенин Никита)