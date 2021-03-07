Российский боец Петр Ян не сумел защитить чемпионский титул в легчайшем весе в поединке против американца Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (США).

Ян нанес сопернику запрещенный удар коленом (в это время соперник стоял на одном колене) и был дисквалифицирован. Таким образом, чемпионский титул получил Стерлинг, однако американец отказался брать пояс.