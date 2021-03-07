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Петр Ян — Алджамейн Стерлинг: видеообзор скандального боя UFC 259

09:16
Петр Ян не сумел защитить чемпионский титул в легчайшем весе. Фото MMA Fighting
Петр Ян не сумел защитить чемпионский титул в легчайшем весе. Фото MMA Fighting
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Российский боец Петр Ян не сумел защитить чемпионский титул в легчайшем весе в поединке против американца Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (США).

Ян нанес сопернику запрещенный удар коленом (в это время соперник стоял на одном колене) и был дисквалифицирован. Таким образом, чемпионский титул получил Стерлинг, однако американец отказался брать пояс.

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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