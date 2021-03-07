Милота дня: Аманда Нуньес с полугодовалой дочкой после защиты чемпионского титула UFC

Бразильянка Аманда Нуньес вышла в клетку с полугодовалой дочерью после защиты чемпионского титула UFC в полулегком весе.

Спортсменка взяла на руки свою дочь, Рейган Энн и отпраздновала победу над австралийкой Меган Андерсон. Нуньес защитила титул чемпиона UFC в полулегком весе во второй раз.

На счету 32-летней Нуньес 21 победа и 4 поражения в ММА.

Дочь спортсменки, Рейган Энн родилась 24 сентября 2020 года.