Милота дня: Аманда Нуньес с полугодовалой дочкой после защиты чемпионского титула UFC
09:12
Бразильянка Аманда Нуньес вышла в клетку с полугодовалой дочерью после защиты чемпионского титула UFC в полулегком весе.
Спортсменка взяла на руки свою дочь, Рейган Энн и отпраздновала победу над австралийкой Меган Андерсон. Нуньес защитила титул чемпиона UFC в полулегком весе во второй раз.
Introducing the mom champ ?? #UFC259 pic.twitter.com/1khcVXiQSv— UFC (@ufc) March 7, 2021
На счету 32-летней Нуньес 21 победа и 4 поражения в ММА.
Дочь спортсменки, Рейган Энн родилась 24 сентября 2020 года.
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