Бокс/ММА/UFC 259
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    UFC 259 Ян – Стерлинг

Милота дня: Аманда Нуньес с полугодовалой дочкой после защиты чемпионского титула UFC

09:12
Аманда Нуньес со своей дочерью. Фото Instagram
Аманда Нуньес со своей дочерью. Фото Instagram
Теги:

Бразильянка Аманда Нуньес вышла в клетку с полугодовалой дочерью после защиты чемпионского титула UFC в полулегком весе.

Спортсменка взяла на руки свою дочь, Рейган Энн и отпраздновала победу над австралийкой Меган Андерсон. Нуньес защитила титул чемпиона UFC в полулегком весе во второй раз.

На счету 32-летней Нуньес 21 победа и 4 поражения в ММА.

Дочь спортсменки, Рейган Энн родилась 24 сентября 2020 года.

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир