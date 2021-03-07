Ян извинился за запрещенный удар коленом в голову Стерлинга

Российский боец ММА Петр Ян извинился за нелегальный удар коленом в голову американцу Алджамейну Стерлингу в поединке за чемпионский титул UFC в легчайшем весе.

«Я извиняюсь и желаю скорейшего выздоровления Алджамейну Стерлингу. Я не хотел наносить нелегальный удар. Я совершил ошибку и поплатился за нее», — написал у себя в Twitter Ян.

I apologize and wish speedy recovery to @funkmasterMMA I didn't mean to throw an illegal strike, I just made a big mistake and paid for it. — Petr «No Mercy» Yan (@PetrYanUFC) March 7, 2021

Петр Ян был дисквалифицирован за нанесение запрещенного удара коленом в четвертом раунде боя. 28-летний россиянин лишился чемпионского пояса. На его счету 15 побед и 2 поражения в ММА. У 31-летнего Стерлинга 20 побед и 3 поражения.