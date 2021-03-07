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Ян извинился за запрещенный удар коленом в голову Стерлинга

09:17
Петр Ян. Фото Twitter
Петр Ян. Фото Twitter
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Российский боец ММА Петр Ян извинился за нелегальный удар коленом в голову американцу Алджамейну Стерлингу в поединке за чемпионский титул UFC в легчайшем весе.

«Я извиняюсь и желаю скорейшего выздоровления Алджамейну Стерлингу. Я не хотел наносить нелегальный удар. Я совершил ошибку и поплатился за нее», — написал у себя в Twitter Ян.

Петр Ян был дисквалифицирован за нанесение запрещенного удара коленом в четвертом раунде боя. 28-летний россиянин лишился чемпионского пояса. На его счету 15 побед и 2 поражения в ММА. У 31-летнего Стерлинга 20 побед и 3 поражения.

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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