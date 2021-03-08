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Судья считает, что Стерлинг симулировал травму в бою с Яном

18:01

Судья Виктор Корнеев считает, что американский боец ММА Алджамейн Стерлинг симулировал травму в бою против россиянина Петра Яна. Во время боя, состоявшегося в ночь с 6 на 7 марта, Ян нанес запрещенный удар коленом в партере и был дисквалифицирован.

«Стерлинг уверенно стоит на колене, что означает положение «партер», — цитирует ТАСС Корнеева. — Невозможно было признать бой несостоявшимся, поскольку прошла большая часть поединка. Бой по сути завершился в конце четвертого раунда, объявить его несостоявшимся было бы неверно по отношению к правилам. Возможно, Петр Ян на эмоциях решил провести этот удар, до конца не осознавая позиции «стойка» и «партер».

Рефери мог бы дать фол за запрещенный удар — снять с Петра Яна два балла и продолжить бой после того, как Стерлинг оправился бы от удара после предназначенных для этого пяти минут. Но Стерлинг, видимо поняв, что проигрывает бой, решил воспользоваться данной ситуацией и по сути перехитрил врача, понимая, что на кону чемпионский пояс и, можно сказать, просимулировав".

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10856227

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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