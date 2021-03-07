Дядя Хабиба объяснил, почему удар Петра Яна не был запрещенным

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал бой Петра Яна против американца Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (США).

Российский боец не сумел защитить чемпионский титул в легчайшем весе.

«Я думаю, в моменте удара было три точки касания, а такой удар не запрещен. Может, правила UFC изменились, я не знаю. Ян, наверное, подумал, что Стерлинг поднимается, поэтому и нанес удар. Я не думаю, что человек с поясом умышленно будет терять его, это случайность. Если все сделано по правилам, то это поражение. Не думаю, что UFC специально пошли не по правилам», — сообщил Нурмагомедов «СЭ».

Петр Ян был дисквалифицирован за нанесение запрещенного удара коленом (в это время соперник стоял на одном колене). В связи с этим чемпионский титул получил Стерлинг. 28-летний Ян одержал 15 побед в ММА. Это его второе поражение.

(Артем Бухаев)