Даниэль Кормье считает, что Стерлинг должен дать реванш Яну

Бывший чемпион UFC в двух весах Даниэль Кормье одобряет решение Алджамейна Стерлинга прекратить бой с Петром Яном и выиграть пояс дисквалификацией.

Россиянин в ночь с 6 на 7 марта на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе проиграл американцу после дисквалификации за удар коленом в партере.

«Я прошел через то же, что и Алджо. Я проиграл Джонсу нокаутом, а потом мне вернули пояс, потому что его дисквалифицировали. Но перед Волканом я всем говорил, что дерусь за вакантный пояс, что я не чемпион. Я даже прятал пояс, носил его на уровне колена, прятал за ногой где-то. Алджо нужно драться с Яном, это самый правильный бой. При этом, я считаю, что он принял правильное решение по ходу боя.

Он был потрясен, он проигрывал бой, очевидно, что проигрывал, он устал, Ян нашел к нему ключ, а тут еще мощное колено в висок. Продолжать бой в таком состоянии было бы ошибкой. Шансов на победу просто бы не было, после такого удара будет очень тяжело, еще одно попадание в висок и тебе конец. И я считаю, что и Энтони Смит допустил тогда серьезнейшую ошибку.

Когда у тебя есть возможность честно выиграть пояс, получить на следующий бой гонорар чемпиона, долю с PPV — ты должен использовать такую возможность. Но — дать реванш чемпиону. Я также считаю, что решение об остановке боя в таких ситуациях должен принимать рефери. Нельзя давать бойцу выбор, рефери должен решать все сам», — сказал Кормье на шоу Ариэля Хельвани.