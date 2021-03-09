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Даниэль Кормье считает, что Стерлинг должен дать реванш Яну

00:18
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Бывший чемпион UFC в двух весах Даниэль Кормье одобряет решение Алджамейна Стерлинга прекратить бой с Петром Яном и выиграть пояс дисквалификацией.

Россиянин в ночь с 6 на 7 марта на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе проиграл американцу после дисквалификации за удар коленом в партере.

«Я прошел через то же, что и Алджо. Я проиграл Джонсу нокаутом, а потом мне вернули пояс, потому что его дисквалифицировали. Но перед Волканом я всем говорил, что дерусь за вакантный пояс, что я не чемпион. Я даже прятал пояс, носил его на уровне колена, прятал за ногой где-то. Алджо нужно драться с Яном, это самый правильный бой. При этом, я считаю, что он принял правильное решение по ходу боя.

Он был потрясен, он проигрывал бой, очевидно, что проигрывал, он устал, Ян нашел к нему ключ, а тут еще мощное колено в висок. Продолжать бой в таком состоянии было бы ошибкой. Шансов на победу просто бы не было, после такого удара будет очень тяжело, еще одно попадание в висок и тебе конец. И я считаю, что и Энтони Смит допустил тогда серьезнейшую ошибку.

Когда у тебя есть возможность честно выиграть пояс, получить на следующий бой гонорар чемпиона, долю с PPV — ты должен использовать такую возможность. Но — дать реванш чемпиону. Я также считаю, что решение об остановке боя в таких ситуациях должен принимать рефери. Нельзя давать бойцу выбор, рефери должен решать все сам», — сказал Кормье на шоу Ариэля Хельвани.

Алджамейн Стерлинг выиграл у Петра Яна дисквалификацией из-за удара россиянина в голову запрещенным коленом. В 4-м раунде поединок был остановлен по желанию Стерлинга, американец был объявлен новым чемпионом.

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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