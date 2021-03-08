Даниэль Кормье: «Адесанью подвела пассивность»

Бывший чемпион UFC в двух весах Даниэль Кормье разобрал поражение Исраэля Адесаньи Яну Блаховичу в титульном бою полутяжелого веса на UFC 259.

Поляк выиграл единогласным решением судей (49-46, 49-45, 49-45) и впервые защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

« Иззи подвела пассивность, которая ему была свойственна и раньше. Мы видели это в бою с Андерсоном Сильвой и Ромеро. Он просто отсиживался и никуда не шел. Возможно, Ян попал чем-то по нему в первом раунде, что не было видно по телекартинке, и Иззи понял, что следует быть очень осторожным. Также потрясающий ход от Блаховича — применить борьбу только в поздних раундах. Это очень и очень умно.

Думаю, Иззи при любом весе дрался бы с Блаховичем вот так, потому что слишком тот силен и слишком нужно быть осторожным. Может быть, при весе в 99-100 кг у них было бы физическое равенство, но такой вес Иззи никогда не наберет. Этот бой также показал, что выиграть второй пояс в весе повыше — очень тяжело.