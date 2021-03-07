Аскаров победил Бенавидеса на UFC 259

Российский боец ММА Аскар Аскаров победил американца Джозефа Бенавидеса на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (США). Бой состоялся в рамках предварительного карда.

Поединок продлился все три раунда. Россиянин победил единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-26).

28-летний Аскаров одержал 13-ю победу в ММА при одной ничьей. У 36-летнего Бенавидеса 28 побед и восемь поражений.