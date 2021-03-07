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Аскаров победил Бенавидеса на UFC 259

05:10
Аскар Аскаров. Фото mmation.com.
Аскар Аскаров. Фото mmation.com.
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Российский боец ММА Аскар Аскаров победил американца Джозефа Бенавидеса на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (США). Бой состоялся в рамках предварительного карда.

Поединок продлился все три раунда. Россиянин победил единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-26).

28-летний Аскаров одержал 13-ю победу в ММА при одной ничьей. У 36-летнего Бенавидеса 28 побед и восемь поражений.

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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