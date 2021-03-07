Аскаров победил Бенавидеса на UFC 259
05:10
Российский боец ММА Аскар Аскаров победил американца Джозефа Бенавидеса на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (США). Бой состоялся в рамках предварительного карда.
Поединок продлился все три раунда. Россиянин победил единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-26).
28-летний Аскаров одержал 13-ю победу в ММА при одной ничьей. У 36-летнего Бенавидеса 28 побед и восемь поражений.
Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.
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