Российский боец Петр Ян проведет бой на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе рано утром воскресенья, 7 марта. Соперник чемпиона лиги в легчайшем весе — американец Алджамейн Стерлинг.

Поединок Ян — Стерлинг входит в основной кард шоу. Он стартует в 6.00 (мск). Выход Яна и Стерлинга в октагон ожидается ориентировочно в 6.50 (мск), сразу после боя в легком весе между россиянином Исламом Махачевым и американцем Дрю Добером.

Трансляция турнира UFC 259 доступна на платформе промоушена UFC Fight Pass, также смотреть шоу можно на UFC ТВ (по подписке на сервисах Wink, More.tv, «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком»).

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.

Ян — Стерлинг, Махачев — Добер и другие топ-бои UFC 259: дата и время начала, где смотреть трансляцию, кард участников, прогноз