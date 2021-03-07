Александр Ракич: «План был разбирать Сантоса с дистанции, отбивать ноги»

Полутяжеловес UFC Александр Ракич прокомментировал победу над Тьяго Сантосом в главном карде UFC 259.

«Я очень упорно работал к этому бою и знал, что ни при каких раскладах не проиграю его. Уже в раздевалке правильно себя чувствовал и понимал, что выиграю. Рад коричневому поясу от моего тренера Роберто, целый месяц мы упорно работали над грэпплингом.

Бой получился не таким зрелищным — план был держать его на дистанции за счет длинных панчей. Тьяго любит контратаковать дикими панчами, когда люди с ним сближаются, он их выбрасывает их так, что даже сам не понимает, как это происходит.

Поэтому план был держать его на дистанции и разбирать, отбивать ему ноги, а потом засабмитить. Но последняя часть плана не прошла. Колени Тьяго? Да, я сам проходил через операцию на колени и знаю, как тяжело после нее вернуться на прежний уровень. Что дальше? Я хочу драться за пояс", -сказал Ракич в октагон-интервью после боя.

Ракич победил Сантоса единогласным решением. Для австрийца победа стала 6-й в UFC.