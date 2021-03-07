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Махачев — Добер, Ян — Стерлинг: прямой эфир, смотреть трансляцию UFC 259 прямо сейчас

06:50

На шоу UFC 259 в основном карде турнира начинаются два боя с участием россиян.

Сначала поединок в легком весе проведет Ислам Махачев. Соперник бойца из команды Хабиба Нурмагомедова — американец Дрю Добер.

После этого в октагон выйдет чемпион лиги в легчайшем весе Петр Ян. Это первая защита россиянина, его соперник — американец Алджамейн Стерлинг.

Трансляция UFC 259 доступна на платформе промоушена UFC Fight Pass, также смотреть шоу можно на UFC ТВ (по подписке на сервисах Wink, More.tv, «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком»).

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении показывает РЕН ТВ.

Ян — Стерлинг, Махачев — Добер и другие топ-бои UFC 259: дата и время начала, где смотреть трансляцию, кард участников, прогноз

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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