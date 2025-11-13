Разбираемся.

Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена так перетянули внимание, что все забыли — в соглавном событии проводится один из величайших боев в истории женских ММА.

Валентина Шевченко — Вэйли Чжан — поединок такого значения вызревал не меньше 8 лет. С той поры как Шевченко второй раз подралась с Амандой Нуньес, у нее не было соперницы с такими заслугами и навыками. Конечно, Алекса Грассо хороша, она победила Валентину по делу, но заменить ее на вершине не смогла. Шевченко вернулась только сильнее, дважды уверенно взяла реванш (пусть во втором бою ее и засудили), защитила пояс против грозной Фьоро, а сама Грассо проиграла бойцу нового поколения, Наталии Сильве, и теперь не выглядит серьезной силой.

Чжан — совсем другое дело. Потеряв пояс в бою с Намаюнас, она мощно окрепла, зачистила дивизион и теперь поднимается к Валентине с поясом, победной серией и второй строчкой в рейтинге Pound For Pound. Очень ценна последняя победа китаянки — против Татьяны Суарес. Вейли шла андердогом, многие не верили, что она справится с лучшим борцом дивизиона, двукратной бронзовой призеркой ЧМ по вольной борьбе и чемпионкой мира по БЖЖ. Суарес была непобежденной, ее никто не переводил, в борьбе она финишировала трех чемпионок UFC (в том числе молодую Грассо). Вейли размазала ее, выиграла почти всю борьбу, забрала 4,5 раунда из 5. Не будь этого боя с Суарес, букмекеры котировали бы Вейли серьезным андердогом против Шевченко, а так они почти на равных: 1,77 на Валентину против 1,98 на Чжан.

Уникально, что дерутся бойцы 36 и 37 лет — это самый возрастной титульный бой в истории всех легких весов UFC. Шевченко — 37, Вейли — 36, при этом никто из них не выглядит постаревшей (хотя точно мы это увидим в субботу).

Валентина Шевченко (слева) в поединке с Манон Фьоро. Фото Global Look Press

Главная слабость Шевченко — защиты от борьбы, работа снизу. Сможет ли Чжан бороть ее все 5 раундов?

Все поражения и неудачи Валентина претерпела в борьбе — тейкдаунами забрала два боя Нуньес, Грассо провела прием со спины, Кауфман и Сильва доборолись до раздельного решения (Сильве вообще можно было отдать победу), большой успех в клинче имела Фьоро. Хотя атакующая борьба у Шевченко на высочайшем уровне, в защитной ей бывает тяжело: с борцовским прессингом, переводами и давлением сверху не всегда справляется. Выгодные положения иногда грубо теряет и получает контратаку — это приводило к серьезным проблемам с Грассо и Сантос (Грассо во втором бою едва снова не задушила ее, когда та на ровном месте отдала спину). Хотя последние пару боев у нее тут чисто, ни разу не отдала грубо позицию в третьем бою с Грассо и Фьоро, Вейли в этом смысле — серьезный вызов. Она по-кошачьи ловкая в завязках, умеет переворачиваться из самых сложных позиций и очень хорошо задвигает в партере удары.

Китаянка заборола пять последних соперниц, она очень быстро сокращает дистанцию, хорошо сажает в ноги, очень физически сильная в борьбе с корпуса, валит оттуда разными вариантами зашагиваний. В том, что у Вейли получится как минимум два-три раза повалить Валентину, — сомнений мало. Вопрос — сможет ли она проходить дистанцию, не получая ущерб, и долго удерживать на земле?

Трудно ответить, не зная разницу в физической силе. Фьоро очень сильная, и Валентине с ней пришлось тяжело: был только один тейкдаун с контролем — в 1-м раунде, а потом француженка сама вязала ее, сколько хотела. Грассо физически заметно слабее, она не могла стряхивать, сталкивать Валентину, разворачивать в клинче, блокировать в партере. Какая тут будет Вейли? Когда боец поднимается в весе, это нелегко понять. Есть разумная догадка, что китаянка совершенно точно будет мощнее Грассо, но вряд ли так же мощна, как Фьоро.

То, что будет сильнее Грассо, — это совершенно точно, мы же видели, что Вейли сделала с Суарес. Суарес очень плотная и сильная, неудобная Вейли и по антропометрии, но та смогла ее держать, смогла вставать и физически сковывать. Правда, между Суарес и Валентиной есть большое отличие: 1) Суарес плохо дышит, 2) слишком медленная и неловкая в стойке, ее проходы для Чжан засвечиваются, она не может соединять борьбу с ударкой так, чтобы заходить чисто.

Валентина — лучший контрударник в истории женских ММА; когда она отходит вторым номером и работает на одиночных и сдвоенных ударах, миксуя с киками, — никто в стойке не может найти к ней подход, она всех контрит. Огромная Фьоро так и не смогла за 5 раундов подступиться на руках и ногах, Валентина постоянно встречала ее правым боковым, бэкфистом, джебом и спиннинг бэк-киком. Вейли в этом отношении тоже будет непросто — она быстрая, ловкая, мощная и взрывная, но в работе первым номером очень раскрытая. Бьет сильно, но боксирует слабо. Кики мощные, но без хитрых финтов и сетапов. Ян Сионянь уронила ее ударом навстречу, Намаюнас нокаутировала, жестко попадали Енджейчик и Лемос. Валентина уязвима в стойке, только когда заходит в длинные размены или проводит рискованные повторные атаки с рук (за это ее наказала и уронила Грассо), но, когда она отходит и работает только одиночными-сдвоенными, она почти неуязвима. И даже если Вейли не пойдет на нее, если отойдет сама — Валентина разобьет ее и первым номером. Разница в технике и чувствительности слишком велика.

Нам кажется, что Вейли Чжан будет принимать ущерб при сокращении дистанции и любой другой работе в стойке, это повлияет на ее борьбу. Успешные тейкдауны и моменты в партере у нее будут, но вряд ли она выиграет этим весь бой. В клинче у нее много дури, но по антропометрии она не Фьоро, ей будет тяжело держать Валентину долго и наносить удары коленями. Не будем забывать и про судейские тенденции — контроль в клинче и партере оценивается все незначительнее, ущерб — все больше. Ущерб в этом бою больше шансов нанести у Валентины. Чжан, правда, может, провести хороший ГНП в партере, но тут Валентине должно хватить класса, чтобы ее снизу блокировать.

Вэйли Чжан в бою против Татьяны Суарес. Фото Global Look Press

Есть немалый риск, что Валентина постарела. После 35 каждый год забирает у организма, как раньше забирали три

Казалось бы, нелепо говорить о старении, ведь Вейли самой 36. Это верно, но надо учитывать стили. Вейли взрывная, маленькая и сильная, у нее другая структура тела, такие бойцы долго не теряют взрыв и физику. В стойке она не повязана на тонкой чувствительности и рефлексах, замедление которых поломает всю игру. Тут она и так более раскрытый и ошибающийся боец, не стойкой она будет Валентину брать. Но вот сама Валентина вся зависит от чувствительности, рефлексов и резкости в стойке, у нее и все тейкдауны строятся на скоростном тайминге и связи с ударкой. Даже если она замедлится на 5% - это сильно увеличит шансы китаянки. 37 лет — это не шутки, и разница между 36 и 37 в этих весах не та, что бывает между 26 и 27.

Не будем, однако, делать на это главную оглядку. В прошлом бою Шевченко выглядела свежо и за пять с половиной месяцев не должна критически замедлиться. Кроме того, далеко не факт, что она сама не заборет Чжан и решит все без стойки. Как минимум, 3-4 хороших перевода у нее будет, и если по физике Вейли не окажется монстром, то с каждого тейкдауна будет отдавать Валентине по 2-3 минуты контроля.

Но если смотреть максимально трезво — бой видится таким: Чжан будет иметь небольшое преимущество в физике над Валентиной, выиграет раунд-полтора в борьбе, но не выиграет борьбой весь бой. Сама в борьбе тоже что-то отдаст. В стойке примет ущерб, не сможет перебивать на дистанции, возможно, даже упадет в нокдаун (тут на Валентину работает и разница в габаритах, 9 см в размахе рук). В итоге — победа Шевченко решением или, при самых смелых прикидках, нокаутом.