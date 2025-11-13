Бокс/ММА
13 ноября, 22:00

Роман Копылов — Грегори Родригес: дата и время начала, статистика бойцов и прогноз на бой UFC 322

Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Основная информация о бое средневесов на номерном турнире UFC.

Бой в среднем весе между российским бойцом Романом Копыловым и бразильцем Грегори Родригесом пройдет на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.

ММА UFC: Копылов — Родригес

Дата и место проведения турнира UFC 322

Турнир UFC 322 в ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 ноября, примет спортивный комплекс «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Турнир начнется в 2.00 по московскому времени 16 ноября. Бой Копылова и Родригеса в предварительном карде ожидается около 5.00 мск (советуем подключиться к трансляции заранее).

Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена, Валентина Шевченко vs&nbsp;Вэйли Чжан.UFC 322 Махачев vs Маддалена и Шевченко vs Чжан: дата, кард боев турнира, где смотреть трансляцию

Данные и статистика Романа Копылова

Роман Копылов родился 4 мая 1992 года (возраст на момент боя — 33 года) в поселке Щебзавод (Кемеровская область, Россия). Рост Романа — 183 см, размах рук — 191 см.

Россиянин в профессиональных ММА одержал 14 побед и потерпел 4 поражения.

Фото Getty Images

Последние бои Романа Копылова

В 2025 году российский боец провел два поединка. 11 января Роман победил американца Криса Кертиса техническим нокаутом в Лас-Вегасе (штат Невада, США), а 19 июля — уступил бразильцу Пауло Косте единогласным решением судей в соглавном событии UFC 318 в Новом Орлеане (штат Луизиана, США).

В 2024 году Копылов также выступал дважды. 17 февраля россиянин уступил американцу Энтони Эрнандесу сдачей после удушения сзади в Анахайме (штат Калифорния, США). В июне Роман одержал победу над бразильцем Сезаром Алмейдой раздельным решением судей в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

Роман Копылов: результаты последних боев в UFC

Дата

Соперник

Результат

Раунд/время

Рекорд

19 июля 2025 года

Пауло Коста

Поражение, UD

3 / 5.00

14-4

11 января 2025 года

Крис Кертис

Победа, TKO

3 / 4.59

1 июня 2024 года

Сезар Алмейда

Победа, SD

3 / 5.00

17 февраля 2024 года

Энтони Эрнандес

Поражение, SBM

2 / 3.23

16 сентября 2023 года

Джош Фремд

Победа, KO

2 / 4.44

Видео боев Романа Копылова

Роман Копылов нокаутировал Криса Кертиса в конце третьего раунда: видео боя

Роман Копылов vs Джош Фремд: видео боя

Данные и статистика Грегори Родригеса

Бразильский боец Грегори Родригес родился 17 февраля 1992 года (возраст на момент боя — 33 года) в Порту-Велью (штат Рондония, Бразилия). Рост Грегори — 191 см, размах рук — 191 см.

На профессиональном уровне Родригес одержал 17 побед и потерпел 6 поражений.

Фото Getty Images

Последние бои Грегори Родригеса

В 2025 году бразилец на турнирах в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 28 июня нокаутировал норвежца Джека Херманссона, а 15 февраля досрочно уступил американцу Джареду Каннониру. В 2024 году Родригес одержал две победы — 27 июля над британцем Кристианом Лероем Данканом единогласным решением судей, 10 февраля — техническим нокаутом над американцем Брэдом Таваресом.

Грегори Родригес: результаты последних боев в UFC

Дата

Соперник

Результат

Раунд/время

Рекорд

28 июня 2025 года

Джек Херманссон

Победа, KO

1 / 4.21

17-6

15 февраля 2025 года

Джаред Каннонир

Поражение, TKO

4 / 0.21

27 июля 2024 года

Кристиан Лерой Данкан

Победа, UD

3 / 5.00

10 февраля 2024 года

Брэд Таварес

Победа, TKO

3 / 0.55

19 августа 2023 года

Денис Люлюнин

Победа, KO

1 / 1.43

Видео боев Грегори Родригеса

Грегори Родригес vs Брэд Таварес: видео боя

Грегори Родригес сокрушил Джека Херманссона в первом раунде: видео боя

Джаред Каннонир в четвертом раунде отправил в нокаут Грегори Родригеса: видео боя

Что говорят Копылов и Родригес перед боем UFC 322

Роман Копылов считает себя фаворитом в предстоящем бою.

«Моя подготовка во Владикавказе под руководством Шамиля Абдулаева проходила хорошо. Были созданы все условия, есть спарринг-партнеры, отличная атмосфера. Когда ты проводишь такие плодотворные тренировки, то чувствуешь себя фаворитом. Мы настраиваемся только на победу. Отвечу обыденной фразой — бой покажет», — сказал Копылов.

Грегори Родригес не намерен проигрывать и даже заготовил имена потенциальных соперников для интервью с Джо Роганом в октагоне.

«Как же я рад провести свой третий бой в этом году. Для меня это невероятно. После ближайшего выступления сделаю паузу, отдохну и сразу в подготовку — в следующем году меня ждет много работы. Хочу быть в деле. У меня уже есть на примете несколько имен, так что в воскресенье, когда возьму микрофон у Джо Рогана, вы все узнаете. Что касается Копылова, то пусть делает все, что хочет. Мне без разницы. Я выйду, реализую свой план, устрою шоу и уйду с поднятой рукой. Именно этим и займусь», — сказал Родригес.

Роман Копылов (в&nbsp;2022 году).Роман Копылов: биография российского бойца UFC из шахтерского поселка

Эксперты и прогнозы на бой UFC 322 Копылов — Родригес

Российский боец Александр Шаблий считает, что при должном подходе Копылов может стать чемпионом организации.

«Рома уже был в топ-15, но потом выпал оттуда. Ему не хватает немного стабильности. Какие-то моменты в боях он упускает. Мне кажется, что ему нужно сосредоточиться на основных направлениях. В стойке не терять, потому что у него очень хорошая база от рукопашного боя. Бывают нестабильные бои. Видимо, это происходит из-за лагеря. Рома очень сильный парень. Он может конкурировать на высоком уровне. При правильном подходе к тренировкам он может драться за титул. Может быть, ему нужно что-то поменять в подготовке, в команде. Потренироваться у других тренеров, поработать с другими спарринг-партнерами. Например, в American Top Team есть хорошие средневесы. Там много экс-бойцов Bellator, PFL», — сказал Шаблий.

Фаворитом букмекеров считается Родригес. Коэффициент на победу Грегори — 1.62, успех Копылова — 2.36. Ничья котируется как 54.00.

Фото Global Look Press

Кто выступает на турнире UFC 322

Главным событием вечера UFC в Нью-Йорке станет титульный бой в полусреднем весе между чемпионом австралийцем Джеком Деллой Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым. Соглавное событие — чемпионский поединок в женском наилегчайшем весе между чемпионкой Валентиной Шевченко из Киргизии и китаянкой Чжан Вэйли.

В ранних прелимах российский боец легкого веса Вячеслав Борщев проведет бой с бразильцем Матеусом Камилу.

Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена: трансляция турнира UFC 322 16&nbsp;ноября 2025.Махачев против Деллы Маддалены — Ислам идет за вторым поясом и историей: онлайн-трансляция UFC 322

Где смотреть турнир UFC 322

В прямом эфире турнир UFC 322 в полном объеме покажут официальное приложение UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Начало — в 2.00 16 ноября по московскому времени.

Бои предварительного и главного кардов также покажут телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (по подписке, в окне федерального телеэфира). Начало — в 4.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 322. Отслеживать результаты всех боев вечера в Нью-Йорке можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

Грегори Родригес
Роман Копылов
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
