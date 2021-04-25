Шевченко громит всех и не переносит Нуньес. Удивительно, но Дана Уайт против их трилогии

Прези дент UFC делает вид, будто этот бой никому неинтересен. Хотя он интересен всем.

На UFC 261 Валентина Шевченко дралась с девушкой с очень сильным ударом — Джессикой Андраде. Исходя из этого был составлен безукоризненный план на бой: не биться с Андраде в стойке, а бороть ее и пытаться финишировать внизу. План сработал на сто процентов. Валя не дала сопернице ни шанса, закончила бой в партере — отключила бразильянке обе руки, начала жестко бить локтем в область виска и тем самым вынудила рефери остановить бой.

Великолепное выступление. И очередное доказательство того, что в женском наилегчайшем дивизионе нет никого, кто смог бы составить Шевченко конкуренцию. Валентина защитила титул в пятый раз — и снова это было легко.

IS THERE ANYONE. WHO HAS ANYTHING. FOR VALENTINA SHEVCHENKO!



??? @BulletValentina just KEEPS GETTING BETTER. #UFC261 pic.twitter.com/4CJhT3xFE2 — UFC Europe (@UFCEurope) April 25, 2021

Сейчас в женских ММА две чемпионки-доминатора. Другая — Аманда Нуньес (12 побед подряд). Между Нуньес и Шевченко было два конкурентных боя. Бразильянка оба раза выиграла — единогласным решением судей и раздельным. У Нуньес нет соперниц сопоставимого класса в легчайшем и полулегком весе, у Шевченко — в наилегчайшем.

Кажется, что их третий бой не может не состояться. Однако Дана Уайт на пресс-конференции после UFC 261 заявил, что не видит «необходимости в том, чтобы бронировать их третий бой». «Они обе создают свое наследие в спорте», — сказал он. Фраза неконкретная. Уайт толком не объяснил, почему ему не интересен бой, который интересен всем. Нуньес намного крупнее Шевченко (в межсезонье весит 80 кг, в то в время как Валя — 60), но очевидно, что бразильянке в поединке с ней придется очень сложно. Конечно, Аманда стала сильнее после их последнего боя в 2017-м, но значительно прибавила и Валентина.

А еще в этом противостоянии есть то, чего UFC сейчас очень не хватает, — конфликт. Принято считать, что никто в ММА не умеет делать шоу так, как UFC, — искусственно подогревать обстановку, провоцировать. Атака Конора Макорегора на автобус с Хабибом внутри в апреле 2018-го и правда смотрелась постановочно. Однако сейчас в лиге нет конфликтов между бойцами, нет шоу-составляющей — есть только спорт. Недавно Джереми Стивенс и Драккар Клозе потолкались на взвешивании, и для нынешнего промоушена UFC это смотрелось необычно.

Так вот, Шевченко про всех соперниц говорит исключительно уважительно. Но только не про Нуньес — ввиду всего того, что между ними было (например, на стердауне Аманда толкнула Валентину кулаком в лицо, а на пресс-конференции говорила всякие грубые выражения типа «я надеру ей задницу»).

В марте мы сделали большое интервью с Валей. Отрывок о Нуньес:

— В чем Аманда Нуньес лучше всех? В чем ее самые крутые стороны?

— Ну, не знаю, мне не кажется, что она лучше кого-то.

— Но у нее такая победная серия...

— Ну и что? От меня не дождетесь слов восхищения Амандой. Ни за что. Это мой соперник, человек, который мне несимпатичен. Я не буду говорить о ней какие-то высокие слова.

— Думал, что у вас в целом нормальные отношения.

— Нет. С чего? Мы с ней не пересекаемся. Ее поведение в какой-то период было неадекватным, с чего я должна относиться к ней хорошо?

— Есть такие вещи — 12 побед подряд, чемпионка...

— Ну хорошо. Пусть кто-то еще говорит о ней.

­— Понятно, в общем, вы не из тех, кто говорит, что Аманда Нуньес...

— Я вообще не из тех людей, кто будет что-то говорить об Аманде.

И еще такой момент — Нуньес 32 года, Шевченко 33. Сейчас они сносят соперниц, обе на пике. Более подходящего времени для их третьего боя, чем в ближайшие год-два, не будет. Пик не может длиться бесконечно. Как и их спортивные карьеры. Но Дана Уайт льет воду про «наследие» и делает вид, будто не видит очевидного — какой бой действительно нужен женским ММА.