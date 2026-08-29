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Усман едва не устроил драку, Хабиб пожал победителю руку. Реакция на поражение Умара Нурмагомедова от Ядонга

Егор Сергеев
корреспондент
Умар Нурмагомедов.
Фото Global Look Press
Никто не ожидал нокаута.

Умар Нурмагомедов проиграл китайцу Сонг Ядонгу нокаутом в главном поединке турнира UFC Fight Night в Шанхае. 30-летний россиянин впервые в профессиональной карьере уступил досрочно, а после остановки боя его брат Усман бросился в октагон и чуть не ударил победителя.

ММА UFC: Нурмагомедов — Ядонг

Усман бросился в октагон и пытался ударить Ядонга

Развязка наступила во втором раунде. Нурмагомедов сменил уровень и пошел на тейкдаун, а Ядонг прочитал его движение и нанес навстречу короткий правый апперкот. Удар пришелся в челюсть — Умар потерял сознание и рухнул на канвас.

Сонг успел нанести несколько добивающих ударов, прежде чем рефери Марк Годдард вмешался и зафиксировал нокаут. Это поражение стало для россиянина вторым в профессиональной карьере и первым досрочным.

Сонг Ядонг нокаутировала Умара Нурмагомедова во&nbsp;втором раунде.Ядонг нокаутировал Умара Нурмагомедова. Россиянин пропустил апперкот во втором раунде

В команде Нурмагомедова были шокированы результатом. Как только бой остановили, Усман немедленно бросился в октагон к брату, буквально перелетев через голову Хабиба.

Ворвавшись в клетку, чемпион PFL в легком весе оказался на пути празднующего победу Сонга — россиянин сначала оттолкнул его, попав рукой в область шеи, после чего развернулся и попытался нанести удар локтем.

До полноценной стычки дело не дошло, но поведение Усмана многим не понравилось. Раскритиковал Нурмагомедова и американский боец ММА Диллон Дэнис.

«Мы собираемся говорить о том, как Усман попытался напасть на Ядонга, после того как тот нокаутировал его брата? Опять Дана Уайт позволяет дагестанцам делать все, что они захотят. Какого черта?» — написал Дэнис в социальных сетях.

Хабиб поступил благороднее. Подошел к китайскому бойцу, помог ему вытереть кровь с сечки полотенцем и пожал руку.

Сонг поймал Умара ударом, который готовил весь лагерь

Ядонг не просто воспользовался случайной ошибкой соперника. После боя китаец признался, что команда целенаправленно готовила апперкот под проходы Нурмагомедова.

«Хочу сказать спасибо моему тренеру по боксу Руди Эрнандесу. Он сказал, я могу нокаутировать Умара апперкотом. Это засело у меня в голове, я искал этот удар. Мы много отрабатывали его и защиту от борьбы. Эрнандес научил меня пробивать апперкот в идеальной комбинации», — заявил Ядонг в эфире Paramount+.

Сонг также потребовал предоставить ему возможность побороться за пояс. И пообещал стать первым китайским чемпионом UFC среди мужчин.

«Кто следующий? Никто не верил в меня, кроме моей команды, но я победил. Дайте мне титульный бой! Я сотворил историю», — сказал Ядонг.

Умар Нурмагомедов.
Фото Global Look Press

«Умар еще вернется»

Через несколько часов после турнира представители Нурмагомедова опубликовали первое заявление.

«Результат уже не изменить — сегодня победил соперник. Все произошло по воле Всевышнего, и в этом есть мудрость. Принимаем предписанное, делаем выводы и продолжаем работать», — говорится в сообщении команды.

Затем на связь вышел и сам Умар. «Со мной все в порядке. Огромное спасибо всем, кто пишет. Сделаю работу над ошибками. И вернусь», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Хабиб Нурмагомедов и&nbsp;Усман Нурмагомедов.Пора называть Хабиба, Махачева, Умара и Усмана Большой четверкой. В 93 боях из 102 они не проиграли ни раунда

Одним из первых бойца поддержал бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад, ранее тренировавшийся с командой Хабиба.

«Самое неприятное в таком исходе — знать, что многие будут нападать на Умара и пытаться пнуть упавшего. Он один из самых спокойных и скромных бойцов, которых мне приходилось встречать. Держи голову выше, брат. Этот спорт дарит самые высокие взлеты и самые тяжелые падения. Ты еще вернешься», — написал Мухаммад.

Российский боец PFL Вадим Немков пожелал Умару скорейшего выздоровления.

«С одной стороны, неожиданная новость, поскольку у Умара хорошая ударная техника и борьба. Но это спорт — такое случается. Каждый боец может нокаутировать другого. Эта победа — серьезная заявка на титульный бой от Ядонга. Умару я сейчас желаю скорейшего восстановления и возвращения в строй. Уверен, он вернет свои позиции обратно», — сказал Немков «СЭ».

Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков признался — результат боя его сильно удивил. «Но, к сожалению, это спорт, и в нем возможно все что угодно», — сказал Корешков «Матч ТВ».

Не ожидал подобного исхода и боец ACA Шамиль Рамазанов. «Я очень разочарован. Не представлял такого итога. Не знаю, как Умар пропустил этот удар. Но нужно отдать должное Сонгу: он показал, что с ним нужно считаться и он боец элитного уровня», — цитирует Рамазанова «Чемпионат».

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Умар Нурмагомедов
Усман Нурмагомедов
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