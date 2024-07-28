Аспиналл нокаутировал Блейдса быстрее, чем Павлович. Англичанин стал еще ближе к бою с Джонсом

Пока Том просто защитил временный пояс.

Утром 28 июля в Манчестере, Англия, состоялся турнир UFC 304, в главном событии которого Леон Эдвардс встретился с Белалом Мухаммадом. В со-главном поединке Том Аспиналл защищал временный титул в тяжелом весе от Кертиса Блейдса.

Бой Аспиналла и Блейдса стал реваншем. Первый поединок случился в июле 2022 года — тогда бой завершился спустя 15 секунд после старта из-за травмы колена у англичанина. Аспиналл потерпел первое поражение в карьере, но одержал две победы, а в бою с Сергеем Павловичем стал обладателем временного пояса в тяжах. Побиться за основной титул ему пока не позволили, так как у Джона Джонса намечен поединок со Стипе Миочичем.

Кертис Блейдс получил титульный шанс после победы нокаутом над Жаилтоном Алмейдой. Ранее американец в первом раунде проиграл Сергею Павловичу, а до этого поражения он шел на серии из трех побед подряд. В поединке с Аспиналлом Блейдс считался андердогом — букмекеры давали ему очень мало шансов.

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Поединок начался с нескольких аккуратных атак Блейдса с рук, после чего Аспиналл прижал соперника к сетке, но долго там соперники не оставались. Вскоре Аспиналл хорошо попал по Блейдсу в стойке комбинацией из левого джеба и правого оверхенда. Американец упал, а Том набросился на него и начал добивать до тех пор, пока рефери не остановил бой. Англичнин разобрался с Блейдсом ровно за минуту — на две минуты и восемь секунд быстрее, чем Павлович.

Аспиналл остался временным обладателем титула UFC, хотя многие уже сейчас назовут его настоящим чемпионом, учитывая, как редко выходит в клетку Джонс. И вне зависимости от того, кто победит в ноябре, Джонс или Миочич, следующий поединок за неоспоримый пояс без участия Тома не пройдет.