Похоже, Исламу Махачеву придется отложить бой за второй пояс.

Утром 28 июля в Манчестере, Англия, состоялся турнир UFC 304, в главном событии которого Леон Эдвардс встретился с Белалом Мухаммадом в поединке за титул чемпиона в полусреднем дивизионе.

Эдвардс и Мухаммад провели реванш — их первый поединок состоялся в марте 2021 года и был признан несостоявшимся. Тогда британец попал пальцем палестинцу в глаз, из-за чего Мухаммад не смог продолжать. Перед вторым поединком Эдвардс шел на серии из 13 боев без поражений. Он уже дважды защитил пояс — против Камару Усмана и Колби Ковингтона.

Мухаммад шел на серии 10 поединков без поражений. В предыдущем поединке он одолел Гилберта Бернса единогласным решением судей, а ранее нокаутировал проспекта Шона Брэди. Мухаммад близко общается с командой Хабиба — к этому поединку он готовился в том числе с бойцами из Дагестана.

Белал Мухаммад. Фото Reuters

В первом раунде Мухаммад сразу начал прессинговать и провел амплитудный тейкдаун, после чего контролировал Эдвардса из халф-гарда. Чемпион сумел подняться, после чего клинчевал Белала у сетки. В стойке Эдвардс действовал острее, но Мухаммад отвечал на все атаки соперника и бился первым номером. В конце раунда Белал снова перевел Эдвардса, после чего находился в доминирующей позиции около 40 секунд.

Вторая пятиминутка началась с разменов, которые завершились очередным проходом в ноги, но в этот раз Эдвардс долго сопротивлялся прежде, чем позволить себя перевести. Мухаммад настойчиво тянул соперника в партер и даже пытался выйти на удушающий со спины, однако сделать это Леон не позволил. Зато броски у палестинца получались регулярно — одним из них он приземлил соперника прямо на голову. Эдвардс же выглядел беспомощно по сравнению с его предыдущими поединками.

Третий раунд начался с броска от Белала, после которого Эдвардсу удалось выйти за спину и поймать Мухаммада на удушающий. Завершить сабмишен чемпион не смог, но долгое время контролировал палестинца и точно забрал эту пятиминутку.

В четвертом раунде соперники зарубились в стойке, и Белал не выглядел хуже в этом обмене ударами. Правда, потом Мухаммад снова зашел Леону за спину. Пытаясь выйти на прием, он набирал очки за счет контроля. В финальном раунде Белалу оставалось просто не попасться на шальной удар, как это было в первом поединке Эдвардса с Камару Усманом.

Это у него отлично получалось до последних 30 секунд. Мухаммад провел еще один раунд доминирующего контроля, и только в концовке Эдвардс проявил активность, разбив сопернику нос. Тем не менее, это вряд ли было весомым аргументом для судей: у них просто не оставалось шансов не отдать победу Мухаммаду.

Так и получилось: все трое судей отдали победу Белалу Мухаммаду — 48:47, 48:47, 49:46. В полусреднем весе UFC появился новый чемпион, а Исламу Махачеву, похоже, придется отложить переход в 77 кг — по крайней мере, до тех пор, пока там правит его товарищ Мухаммад.