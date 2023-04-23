Павлович нокаутировал Блейдса и потребовал титульник. У него шесть побед в UFC — и все в первом раунде

Кажется, сейчас он бы снес даже Франсиса Нганну.

Сергей Павлович в UFC дебютировал плохо — в ноябре 2018-го был перееден, а потом забит Алистаром Оверимом. Но зато потом одержал пять побед подряд — все нокаутом, все в первом раунде. «Это Белый Нганну», — сказал про него французский тренер Фернанд Лопес — человек, сделавший бойцов ММА из Франсиса Нганну и Сирила Гана.

Действительно, мощь в кулаках Павловича страшная. А еще огромный размах рук, отменный тайминг, высокая скорость. Чего оставалось не совсем понятным — что у Сергея с борьбой. И Кертис Блейдс, специалист по силовым тейкдаунам, казался идеальным испытателем. К тому же Кертис и ударку себе поставил если не лучшую в UFC, то вполне устрашающую. Так что бой ожидался захватывающим (при этом скоротечным), а однозначного фаворита не было.

Что ж, скучно не было. Павлович выжидал 25 секунд, а затем засадил правый оверхенд. Блейдса чуть пошатнуло. С этого момента Сергей взял центр клетки под контроль и начал давить. Еще один оверхенд (мимо), пропущенный правый прямой. Но с подбородком у Павловича порядок — что он показал, например, в предыдущем бою с Таем Туивасой, когда съел страшный левый боковой. Затем еще один пропущенный панч — и многоударная атака в ответ.

Блейдс решил состязаться с Павловичем в стойке — и зря. Сергей, пользуясь грандиозным ричем, начал перебивать соперника, а на исходе второй минуты отправил его в нокдаун — оверхендом. Блейдс поднялся, и пошла охота — за головой Кертиса. Павлович потряс американца джебом, но тот выстоял — и даже попал в размене. Затем была попытка Кериса перевести Сергея вниз — неудачная. В конце третьей же минуты Павлович пошел в очередную атаку на уже потрепанного противника, засадил серию, которую начал с апперкота, уронил, устроил добивание — и рефери ничего не оставалось, как остановить поединок. Шестая победа подряд — и снова в первом раунде. Похоже, что следующий бой будет за титул.

«Всем спасибо, кто за меня болел, вы не представляете, какую работу я делаю, — сказал Павлович после боя в октагон-интервью. — Очень тяжело работаю, надеюсь, в этот раз мне бонус тоже дадут? И где мой пояс? Дайте мне мой пояс.

Кто-то там говорил... Кертису Блейдсу только уважение, но кто-то там говорил, что он переведет меня вниз... и че? Ответьте. Насколько я смотрел UFC, всегда бонусы давали, когда страйкеры выигрывали, поэтому... я могу бороться, но бонусы не дают! Иногда воруют их у меня и когда нокаутами выигрываю. Надеюсь, сейчас точно дадут.

На самом деле, я предполагал, что Кертис усовершенствовал стойку и он захочет со мной зарубиться, после того, как он напропускал, он попытался пройти, но понял, что борьба не сработает. Ну и я начал делать свою работу".