Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 05:00

Павлович нокаутировал Блейдса и потребовал титульник. У него шесть побед в UFC — и все в первом раунде

Отдел единоборств «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сергей Павлович против Кертиса Блейдса.
Фото UFC
Кажется, сейчас он бы снес даже Франсиса Нганну.

Сергей Павлович в UFC дебютировал плохо — в ноябре 2018-го был перееден, а потом забит Алистаром Оверимом. Но зато потом одержал пять побед подряд — все нокаутом, все в первом раунде. «Это Белый Нганну», — сказал про него французский тренер Фернанд Лопес — человек, сделавший бойцов ММА из Франсиса Нганну и Сирила Гана.

Действительно, мощь в кулаках Павловича страшная. А еще огромный размах рук, отменный тайминг, высокая скорость. Чего оставалось не совсем понятным — что у Сергея с борьбой. И Кертис Блейдс, специалист по силовым тейкдаунам, казался идеальным испытателем. К тому же Кертис и ударку себе поставил если не лучшую в UFC, то вполне устрашающую. Так что бой ожидался захватывающим (при этом скоротечным), а однозначного фаворита не было.

Что ж, скучно не было. Павлович выжидал 25 секунд, а затем засадил правый оверхенд. Блейдса чуть пошатнуло. С этого момента Сергей взял центр клетки под контроль и начал давить. Еще один оверхенд (мимо), пропущенный правый прямой. Но с подбородком у Павловича порядок — что он показал, например, в предыдущем бою с Таем Туивасой, когда съел страшный левый боковой. Затем еще один пропущенный панч — и многоударная атака в ответ.

Блейдс решил состязаться с Павловичем в стойке — и зря. Сергей, пользуясь грандиозным ричем, начал перебивать соперника, а на исходе второй минуты отправил его в нокдаун — оверхендом. Блейдс поднялся, и пошла охота — за головой Кертиса. Павлович потряс американца джебом, но тот выстоял — и даже попал в размене. Затем была попытка Кериса перевести Сергея вниз — неудачная. В конце третьей же минуты Павлович пошел в очередную атаку на уже потрепанного противника, засадил серию, которую начал с апперкота, уронил, устроил добивание — и рефери ничего не оставалось, как остановить поединок. Шестая победа подряд — и снова в первом раунде. Похоже, что следующий бой будет за титул.

«Всем спасибо, кто за меня болел, вы не представляете, какую работу я делаю, — сказал Павлович после боя в октагон-интервью. — Очень тяжело работаю, надеюсь, в этот раз мне бонус тоже дадут? И где мой пояс? Дайте мне мой пояс.

Кто-то там говорил... Кертису Блейдсу только уважение, но кто-то там говорил, что он переведет меня вниз... и че? Ответьте. Насколько я смотрел UFC, всегда бонусы давали, когда страйкеры выигрывали, поэтому... я могу бороться, но бонусы не дают! Иногда воруют их у меня и когда нокаутами выигрываю. Надеюсь, сейчас точно дадут.

На самом деле, я предполагал, что Кертис усовершенствовал стойку и он захочет со мной зарубиться, после того, как он напропускал, он попытался пройти, но понял, что борьба не сработает. Ну и я начал делать свою работу".

Кертис Блейдс
Сергей Павлович
UFC
0
Читайте также
Америка трижды ломала ей жизнь. Уникальная история фигуристки и актрисы Аникановой
Громил отель, буянил в Барвихе, кидал ЦСКА. История главного дебошира российского хоккея
ФК «Зенит» обыграл «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ
Пригожин сообщил о бунтах среди бойцов ВСУ в Часовом Яре и Константиновке
От чистого листа: типографии нашли замену бумаге из Европы в Китае и Турции
Рогов сообщил о скоплении техники ВСУ на заводах в Запорожской области
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«В глубине души Шлеменко понимает, что не выиграл этот бой». Колонка Григория Дрозда
Новости
RSS RSS
Все новости