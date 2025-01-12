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«В семье бывает несладко». Реакция тренера Дудаковой на ее пощечину после боя на UFC

Тренер Дудаковой Гасаналиев прокомментировал инцидент с пощечиной после боя
Егор Сергеев
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Боец UFC Виктория Дудакова дала пощечину своему тренеру после поражения на UFC.
Фото Getty Images
Кажется, конфликт между Викторией Дудаковой и ее тренером близится к разрешению.

Первый турнир UFC в новом году получился для нашей Виктории Дудаковой скандальным. Она не только уступила американке Фатиме Клайн, но и проявила агрессию по отношению к своему тренеру Гасанали Гасаналиеву. И этот момент обсуждается в сети гораздо больше, чем само поражение.

Что произошло

Поединок Дудаковой с Клайн завершился во втором раунде. В первом американка полностью переиграла россиянку в стойке и больше времени провела в контроле. А во втором забила локтями, когда до конца раунда оставалось меньше минуты.

За бой Виктория смогла нанести всего шесть ударов. Однако главная драма развернулась уже после боя: когда к Дудаковой подошел Гасаналиев и попытался поддержать ее, приобняв, она резко оттолкнула его и дала пощечину.

«Ты не подошел даже, настолько тебе по фигу было», — заявила спортсменка в эмоциональном порыве.

Гасаналиеву произошедшее явно не понравилось. Он назвал Викторию дурой и покинул октагон.

Виктория Дудакова после поражения от&nbsp;Фатимы Клайн. «Тебе по фигу было!» Боец UFC Дудакова ударила тренера после поражения

«В семье все бывает несладко»

По окончании ивента Дудакова никак не прокомментировала свой поступок, но ее тренер высказался в соцсетях:

«Вика была готова к бою. Все видели, как закончилось. В семье все бывает несладко. Жизнь продолжается, друзья», — написал Гасаналиев.

Виктория потерпела второе поражение подряд, и перспективы на титул, о которых девушка ранее часто говорила, заметно ухудшились. Уже поползли слухи о том, что боец может поменять тренерский штаб, но пока они ничем не подкреплены. Судя по заявлению Гасаналиева, он намерен сохранить рабочие отношения с Викторией и готов уладить конфликт.

Фото Global Look Press

«Нам приходится терпеть друг друга»

Ссоры между тренером и спортсменкой происходят не впервые. Летом 2023-го Виктория признавалась, что у них с Гасанали иногда возникают конфликты.

«Не буду врать, но нам постоянно приходится терпеть друг друга. У меня случаются срывы, я бываю не уверена в себе, а он в этот момент меня поддерживает. Ему, как кавказскому мужчине, непросто разговаривать с женщиной, но ему приходится вести со мной диалог. Уже перед боем у него начинается мандраж, а я, наоборот, собираюсь и готова выходить на бой. Я его начинаю успокаивать. В тренировочном процессе это нормально между тренером и учеником. Бывает, что наши взгляды не сходятся и вытекают в небольшие конфликты», — цитирует ее MMA.Metaratings.ru.

Виктория Дудакова
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