«В семье бывает несладко». Реакция тренера Дудаковой на ее пощечину после боя на UFC

Кажется, конфликт между Викторией Дудаковой и ее тренером близится к разрешению.

Первый турнир UFC в новом году получился для нашей Виктории Дудаковой скандальным. Она не только уступила американке Фатиме Клайн, но и проявила агрессию по отношению к своему тренеру Гасанали Гасаналиеву. И этот момент обсуждается в сети гораздо больше, чем само поражение.

Что произошло

Поединок Дудаковой с Клайн завершился во втором раунде. В первом американка полностью переиграла россиянку в стойке и больше времени провела в контроле. А во втором забила локтями, когда до конца раунда оставалось меньше минуты.

За бой Виктория смогла нанести всего шесть ударов. Однако главная драма развернулась уже после боя: когда к Дудаковой подошел Гасаналиев и попытался поддержать ее, приобняв, она резко оттолкнула его и дала пощечину.

«Ты не подошел даже, настолько тебе по фигу было», — заявила спортсменка в эмоциональном порыве.

Гасаналиеву произошедшее явно не понравилось. Он назвал Викторию дурой и покинул октагон.

«В семье все бывает несладко»

По окончании ивента Дудакова никак не прокомментировала свой поступок, но ее тренер высказался в соцсетях:

«Вика была готова к бою. Все видели, как закончилось. В семье все бывает несладко. Жизнь продолжается, друзья», — написал Гасаналиев.

Виктория потерпела второе поражение подряд, и перспективы на титул, о которых девушка ранее часто говорила, заметно ухудшились. Уже поползли слухи о том, что боец может поменять тренерский штаб, но пока они ничем не подкреплены. Судя по заявлению Гасаналиева, он намерен сохранить рабочие отношения с Викторией и готов уладить конфликт.

Фото Global Look Press

«Нам приходится терпеть друг друга»

Ссоры между тренером и спортсменкой происходят не впервые. Летом 2023-го Виктория признавалась, что у них с Гасанали иногда возникают конфликты.

«Не буду врать, но нам постоянно приходится терпеть друг друга. У меня случаются срывы, я бываю не уверена в себе, а он в этот момент меня поддерживает. Ему, как кавказскому мужчине, непросто разговаривать с женщиной, но ему приходится вести со мной диалог. Уже перед боем у него начинается мандраж, а я, наоборот, собираюсь и готова выходить на бой. Я его начинаю успокаивать. В тренировочном процессе это нормально между тренером и учеником. Бывает, что наши взгляды не сходятся и вытекают в небольшие конфликты», — цитирует ее MMA.Metaratings.ru.