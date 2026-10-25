«Буду побеждать Хокита за счет силы русского духа!» Интервью Волкова после победы над Куниевым

Российский тяжеловес — о победе над Ризваном Куниевым, титульных перспективах, поражении Мовсара Евлоева и песне «Арии».

ММА UFC: Волков — Куниев

24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби Александр Волков победил Ризвана Куниева единогласным решением судей. После поединка россиянин рассказал «СЭ», почему не планировал отбивать сопернику ногу, как пытался завершить бой удушающим приемом, почему перестал переживать из-за результатов и сколько еще готов выступать. Также Волков вспомнил давнюю мечту — выйти на бой под песню группы «Ария», рассказал об отношениях с Куниевым и оценил перспективы Мовсара Евлоева после первого поражения в карьере.

«Я не собирался бить калф-кики, пока Ризван сам меня не ударил»

— Александр, поздравляю с победой! Какие впечатления от боя?

— Спасибо. Если честно, я половину не помню. Искренне говорю. Как-то прошел бой: били друг друга по голове, ногами пинали. Для меня было несколько тяжелых моментов, пару хороших ударов я пропустил. В начале Ризван удивил меня прямым ударом ногой. В общем-то, и все.

— Это был фронт-кик?

— Да, фронт-кик.

— Я общался с тренером Куниева. Он сказал, что уже после первого вашего лоу-кика Ризван получил серьезную травму ноги и не мог продолжать бой с прежней силой. Вы почувствовали это в первом раунде?

— Хорошо, что он до конца боролся. Люди, когда у них сломана нога, перестают драться. А Ризван продолжал, поэтому ему уважение. Даже доктор по внешнему виду не может определить, перелом или не перелом. А как я могу это сказать? Я по нему попал. Было видно, что эти удары его потрясают, ему неприятно. Я продолжал периодически бить, но это не было целью на весь бой. Я вообще не собирался бить ему калф-кики, пока он сам меня не ударил. В плане их не было. Он меня ударил, я подумал: «Ну, давай я тоже ударю». Вот так получилось.

Я все-таки больше собирался работать руками, локтями. Думал, что будет больше клинчей, мы много работали на ближней дистанции. Еще планировал менять углы, чтобы ему было сложнее атаковать. Что-то получалось, что-то не очень. Но он сильный соперник, плотный бой получился.

— Перед боем некоторые считали, что вам будет сложно защищаться от переводов Куниева. Однако вы показали, что вполне справляетесь с этой задачей. Если сравнивать с боем против Жаилтона Алмейды, в котором защита от тейкдаунов работала не лучшим образом, насколько вы над ней поработали?

— В эту подготовку я почти не работал целенаправленно над защитой от тейкдаунов, потому что Ризван по-другому проходит. Он проходит через корпус. Когда мы с ним тренировались, не помню, чтобы у меня были проблемы с его проходами. Поэтому я не сильно переживал по этому поводу. Алмейда проходит ниже, в ноги. А с ним я просто с самого начала думал, что один раз попаду в стойке — и он упадет. Поэтому побежал вперед.

Знаешь, есть такой анекдот. Тренер говорит боксеру перед боем: «Выходишь, сначала разведка джебом, уклоны влево-вправо, защищаешься, перекрываешься, потом боковой и правой коронной бьешь. Понял?» — «Понял. Выхожу и правой коронной бью». Вот я так же вышел. Настроился ударить правой коронной, поэтому попадался на проходы. Потом уже не получилось защищаться, не смог переключиться.

Бои — это такой момент, который происходит здесь и сейчас. Они длятся 15 минут, и другого такого боя уже не будет. В этом и прелесть смешанных единоборств. Такой бой получился с Алмейдой, такой — с Куниевым. Главное — побеждать. Победа есть победа, независимо от того, как все происходило.

— При этом у вас неплохо получалась атакующая борьба. В третьем раунде вы пытались провести удушающий прием. Насколько были близки к тому, чтобы заставить Ризвана сдаться?

— Честно говоря, когда я оказался за спиной, надо было просто бить сверху. Мне кажется, тогда я бы закончил бой. Но решил выйти на прием. Сначала хотел сделать треугольник руками, но смотрю, мне из угла показывают: «Не надо, обходи за спину». Ну ладно, буду сзади. У нас хорошая команда по джиу-джитсу и вольной борьбе. Ребята в таком положении любят сразу свиповать, поэтому я не стал долго задерживаться и решил выйти на удушающий со спины. Но по большому счету надо было просто бить. Может быть, даже получилось бы закончить поединок. Первый захват был не очень плотным. Когда я перехватился во второй раз, стало гораздо плотнее. Можно было чуть сильнее вытянуть его на себя и задушить. От первого захвата кто-то бы сдался, многие сдавались, но Ризван явно мог его терпеть.

Фото AFP

«Я еще больше зауважал Куниева за эту неделю и за наш бой»

— После боя вы с Ризваном обнялись, о чем-то поговорили. Помните, что сказали друг другу?

— Просто поблагодарили друг друга за бой. Я ему потом написал, выразил свое уважение, поблагодарил за поединок. Мне не доставляет удовольствия, что он травмировался. Травмы требуют долгого восстановления, и мне это не нравится. Но это часть нашей работы. Я поблагодарил его за то, что поединок состоялся именно в таком виде. Что он принял эту борьбу — и психологическую, и непосредственно в бою. Он был отличным соперником, я ему благодарен.

Понимаю, что у него могут быть какие-то недопонимания по отношению ко мне. Несмотря на это, я всегда готов протянуть ему руку помощи, если она понадобится. И сам готов к нему обратиться, если у меня будут бои, и он сможет мне помочь. Мы же периодически тренируемся. Я, наоборот, за эту неделю и за этот поединок проникся к нему еще большим уважением, чем раньше. Поэтому у меня нет никаких негативных слов в его адрес. Но в бою бывают разные инструменты. Не могу сказать, что какие-то удары специально наносились ради травмы. Просто так выходило.

— Можно ли сказать, что вы благодарны Куниеву за то, что он поддержал ваш легкий треш-ток на неделе боя? Вы ведь здорово подогрели интерес к поединку.

— Но это и ему было нужно! Если бы он выиграл, это сыграло бы ему на руку. Представляешь, если бы после всего, что между нами происходило, я проиграл? Все бонусы, все плюшки достались бы ему. Это как в покере: ставки все время растут, но победитель только один. У всех карты закрыты, и никто не знает, у кого что на руках.

Здесь то же самое. Мы подогревали интерес, повышали ставки. Зрителям интересно, когда ставка большая, хочется посмотреть, кто в итоге выиграет. И победитель забирает все. Поэтому Ризван тоже на это пошел, пошел ва-банк вместе со мной. Он тоже делал ставку на свой бой. Так что, с одной стороны, ему спасибо, а с другой — он делал это в первую очередь для себя, а не для меня.

— Вы дрались и с Сергеем Павловичем, и с Ризваном Куниевым. Как вам кажется, кто для кого был бы стилистически более удобным соперником, если бы они когда-нибудь встретились?

— Сложно сказать. Ризван может удивить ударами ногами, меня даже удивил. Они стилистически разные, оба сильные парни. Все будет зависеть от того, кто лучше подготовится и кто будет в команде у каждого из них. Если Ризван когда-нибудь будет готовиться к Сергею, то Сергей вряд ли еще когда-либо обратится ко мне за помощью. А Ризван вполне может присоединиться к нашему залу. Он знает, что мы плотно тренируемся, у нас много тяжеловесов. Мы всегда готовы ему помочь в подготовке.

Фото AFP

«Мечтал выйти под эту песню, еще когда учился в институте»

— Вы вышли на бой под песню группы «Ария». Причем в исполнении не Валерия Кипелова, а Артура Беркута. Почему выбрали именно ее? Я заметил, что вы даже подпевали.

— Во-первых, эта песня и весь альбом вышли уже с Беркутом, а не с Кипеловым. Кипелов к тому моменту уже ушел из группы. Это альбом «Армагеддон». Честно говоря, выйти под эту песню — моя давняя мечта. Я тогда еще не выступал профессионально, дрался по карате, учился в институте. Мы как-то сидели с товарищем, и я включил ему эту песню. Говорю: «Ты представляешь, когда-нибудь будет арена, выключат свет, станет темно, заиграет эта песня, и ты под нее выходишь». Мне тогда, наверное, лет 17 было. Совсем молодой парень.

Что удивительно, я до сих пор ни разу под нее не выходил, хотя она одна из моих любимых с того времени. А сейчас мы с сыном периодически слушаем музыку, когда куда-нибудь едем. И ему нравится песня «Викинг». Он говорит: «Пап, включи эту песню». Я вспомнил свою молодость и подумал: «А почему бы не выйти под нее?» Она меня всегда эмоционально подпитывает, в какой-то степени вдохновляет. Поэтому и решил под нее выйти. Настрой был очень хороший.

Дана Уайт. Фото Global Look Press

«Я приехал как на каникулы. Вообще не чувствовал напряжения»

— После турнира на пресс-конференции Дану Уайта спросили о ваших титульных перспективах. Причем раньше такие вопросы в основном задавали журналисты из СНГ, а теперь и зарубежные спрашивают, когда Волков получит титульный бой. Уайт сказал, что у вас было отличное выступление, но нужно посмотреть, что будет дальше. Как вы к этому относитесь?

— А что я могу сказать? Посмотрим, что будет дальше. Они сейчас не могут ничего пообещать. Они завязаны на Paramount, и очень много вещей решают не только они. Это бизнес. Я уже говорил в интервью: UFC делает шоу в разных городах. И чтобы это шоу имело ценность, должны разыгрываться пояса или происходить какие-то интересные события. Может быть, это пояс нашего веса, может быть, другого. Или участие каких-то конкретных бойцов.

Кроме того, что это спорт, сейчас это в первую очередь бизнес. Шоу-бизнес. Поэтому нужно это понимать и иметь в виду. Здесь сложно что-то обещать. Все зависит от ситуации, даже когда речь идет о поясах. Поэтому действительно посмотрим. Может произойти все что угодно.

— А сколько вы готовы ждать титульного боя? Сколько еще поединков провести? Есть ли какая-то теоретическая планка: например, если через два боя не дадут титульный, то точно завершите карьеру?

— Я эту неделю искренне получал удовольствие. Приехал как на каникулы. Хорошо провел время, отдохнул, выступил. И вообще не чувствовал никакого напряжения. Если бои будут проходить так, то я могу еще долго выступать. И, скорее всего, они так и будут проходить. Наверное, в какой-то момент я уже все пережил и отпустил эту чрезмерную важность победы или поражения. Для меня это уже не настолько важно. При этом я уверен в своей победе. Думаю, в некоторой степени это вопрос психологической зрелости. Поэтому пока я хорошо чувствую себя физически, а проблем с этим вообще никаких нет, тьфу-тьфу-тьфу, буду выступать. А там посмотрим.

— До турнира мы с вами обсуждали предстоящий бой Сергея Павловича и Алекса Перейры. Какой исход был бы вам наиболее выгоден, чтобы UFC отдала предпочтение вам, а не победителю этого поединка?

— Я на картах Таро гадать не хочу. Не знаю. Я имею представление, что бой Павловича будет в декабре. А что произойдет за это время, я не знаю. Может быть, я вообще карьеру брошу. Я даже не могу предсказать, как сложится мой собственный бой, когда к нему готовлюсь. А как могу предсказать бой Павловича с Перейрой, если даже не участвую в их тренировочных лагерях? Это же абсурд. Зачем мне об этом говорить?

Мовсар Евлоев. Фото Global Look Press

«У Мовсара все впереди. Он молодой, старается»

— На этом турнире также выступили Петр Ян и Мовсар Евлоев. Петр победил, а Мовсар, к сожалению, проиграл Александру Волкановски. Удалось посмотреть их бои или хотя бы какие-то отрывки?

— Полноценно посмотреть не получилось. Мы сначала вернулись в номер, пока помылись, пока собрались, потом поехали на ужин. Поэтому все видел очень мельком. Полной картины поединков у меня нет.

— Мовсар выиграл десять боев подряд в UFC, но ему долго не давали титульный бой. В итоге он заслужил этот шанс и проиграл. Можете сказать ему что-нибудь подбадривающее?

— У него все в порядке. Он молодой, видно, что старается. И по-английски разговаривать, и публику подогревать. У него еще все впереди. Я через такое количество поражений прошел в жизни, что не считаю это какой-то большой проблемой для него, если честно. Если он такой человек, который способен это пережить, то справится. А если нет, никакие слова ему не помогут. Если он сумеет справиться с этим поражением, то мои слова ему, наверное, и не нужны. Он молодой, у него все получится. Наверняка у него есть команда, которая знает, что делать в таких ситуациях. Команда, которая привела его к 20 победам без поражений, — это уже сильная команда. Думаю, они подберут правильные слова, тренировки, план, чтобы в будущем он смог завоевать титул. По крайней мере, из того, что я видел на неделе боя, на пресс-конференции, как зритель, могу сказать, что он старается. И это приятно.

Александр Волков и Уолт Харрис. Фото Getty Images

«Ризван подарил мне торт, а я даже забыл, что у меня день рождения»

— Кстати, поздравляю вас с прошедшим днем рождения! Вы ведь уже второй год подряд деретесь либо непосредственно в день рождения, либо совсем рядом с этой датой.

— Я и раньше дрался в октябре. В 2020 году здесь же бился с Уолтом Харрисом, тоже примерно в день рождения. Я периодически дерусь в это время, потому что турнир в Абу-Даби постоянно проходит осенью. Меня приглашают, зрителям нравится, что я приезжаю. Второй бой с Ганом тоже должен был состояться в конце октября, но сорвался. У меня тогда была травма колена, из-за которой бой перенесли. Потом я выходил на поединок в наколенниках на обеих ногах. Поэтому уже привык, что дерусь около своего дня рождения.

— Вам приятнее драться именно в день рождения или дата вообще не имеет значения?

— Да все равно, честно говоря. Ризван подарил мне торт. Они еще с этим тортом хотели выйти на сцену, а у меня вообще вылетело из головы, что день рождения. Смотрю, кто-то идет с тортом, думаю: «Что такое?» А потом вспомнил: «Блин, у меня же день рождения!» У меня нет ощущения, что это какой-то особенный день. Отношусь к нему как к обычному. Нет предвкушения праздника или какой-то особой даты. Я могу себе праздник в любой день устроить, если нужно. Мне для этого не нужен день рождения.

Сирил Ган. Фото Getty Images

«Ган должен победить Хокита. Но шансы всегда есть»

— В заключение хотелось бы спросить про бой Сирила Гана и Джоша Хокита. Как думаете, чем он закончится?

— Мы же только что обсуждали, что я даже результат собственного боя не могу предсказать! Но могу сказать, что Ган, скорее всего, фаворит. На бумаге он фаворит. Не думаю, что Хокиту будет просто подловить Гана на проходе. Учитывая то, как Хокит бьет и как входит в ударную дистанцию, ему будет сложно это сделать. Но шансы всегда есть, пусть даже минимальные. Тем не менее на бумаге Ган фаворит. Думаю, он должен выиграть.

— А если предположить, что Хокит все-таки победит? Уже понимаете, за счет чего сможете выиграть?

— За счет силы русского духа! За счет чего еще мне побеждать? У меня ничего уже не осталось (смеется).

— Мы говорили о травме Ризвана. А у вас самого после боя есть какие-то повреждения?

— Нет, у меня ничего серьезного. Немного ногу отбил, но это только ушиб. Поэтому я сейчас в тапочках, а не в туфлях. В остальном все нормально. Нога постоянно отбивается. У меня после каждого боя стопы отбиты, это стандартная ситуация.