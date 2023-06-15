«Скажешь «красивая» — они просто влюбляются». Салихов — о китаянках, футболе и главном совете Гусейна Магомаева

Интервью Короля Кунг-фу перед боем.

В ночь на 18 июня в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Джаред Каннонье встретится с Марвином Веттори. А мейн-кард откроет поединок Муслима Салихова и Николаса Далби. Перед боем россиянин пообщался с «СЭ» и рассказал о сопернике, особенностях китайских девушек, любви к футболу и многом другом.

— Ваш следующий соперник — Николас Далби. Не слишком известный для российской аудитории боец. Какие видите у него сильные и слабые стороны?

— Да, честно сказать, я тоже его боев не видел. Не слышал про такого бойца, пока мне не сказали, что буду с ним драться. Посмотрел бои — довольно крепкий боец с интересным стилем. В стиле карате стойка у него, бьет ногами, много накидывает руки одиночные. Не такой бокс прямо — больше как каратист работает. И много борется, часто проходит в ноги. Крепкий соперник... крепкий мужик, я бы сказал.

— В прошлом поединке вы впервые за карьеру в UFC победили спиннинг бэк-киком. Остановка судьей получилась спорной. Это не смазало впечатления от победы?

— Где там спорная остановка? Он, ничего не соображая, просто стоял, голову свою держал. Мне было жалко его, я был очень рад, что рефери остановил и мне не приходилось его добивать. Мне просто надо было его добить — я это планомерно делал, не стараясь смешить, у меня было много времени. Остановка была очень правильная, потому что, скорее всего, был бы очень тяжелый нокаут, если бы рефери не остановил.

— Он возмущался, когда остановили.

— Возмущался он и со мной что-то там буркал. Я подошел, сказал ему пару слов. Возмущаться он может, потому что он многое не понимал.

— Вам важно было победить спиннинг бэк-киком именно в UFC?

— У меня очень много побед этим ударом. В UFC, наверное, еще не завершал так бой. Я всегда стараюсь попасть, тут просто был момент, что я его планомерно разбивал весь бой, к концу второго раунда он полностью был разбит. Я был готов в третьем раунде его финишировать. Один раз пробил ему с разворота в живот, руки его опустились, тогда я ему спокойно пробил в голову, зная, что он подумает, что я буду бить в живот. Он опустил руки, а прилетело в голову. Все — дело техники. Я всегда так делаю (смеется).

— Есть основания полагать, что UFC в ближайший год проведет номерной турнир в Китае. Вы примерно год назад проиграли Ли Цзинляну, а есть желание взять у него реванш уже в Китае?

— Да, было бы неплохо, конечно. Если в Китае, то да, это имеет смысл. Сейчас еще пару побед — я должен идти, побеждать. Ли Цзинлян — не знаю, какие у него планы, будет ли биться еще год. Давно не побеждал, не в топах. Меня интересуют сейчас больше поединки с топовыми бойцами. Хотя, конечно, очень хочу с ним провести реванш. Это для меня приоритетный бой. Даже неважно, в топах он или нет.

— А после этого поражения вам приходили какие-нибудь сообщения от китайских фанатов? Может, слова поддержки?

— Не помню даже, много чего было. Китайцы писали: «Мы по-прежнему тебя любим». Уровень любви китайских фанатов не зависит от моих побед и поражений — всегда меня поддерживают.

Фото Соцсети

— Вас часто спрашивают об историях с фанатами в Китае. А вспомните ли случаи, связанные с поклонницами? Бывало ли, что китайские девушки оказывали повышенное внимание?

— Нет, не было такого. Китаянки очень скромные девушки. Очень редко ведут себя вызывающе или как-то себя предлагают — максимальная скромность. Очень редко встречаешь развязных девушек, которые сами будут клеиться. Да, ты можешь пошутить иногда, скажешь «красивая» — они могут просто влюбиться. Я так никогда не делал, у меня были случаи, друзья шутили по сборам. В Китае мы часто выступали. Они просто влюбляются, когда такие вещи говоришь. Я знаю уже это и никогда не шучу по этому поводу.

— Где-то год назад у вас увели страницу в Instagram* и вы уже потеряли надежду ее восстановить. Как все-таки удалось ее вернуть?

— Парень из Чечни помог. Магомедрасул Хасбулаев (боец АСА. - Прим. «СЭ») дал мне его контакт, сказал: «Ты долго не можешь свою страницу вернуть, вот этот парень может помочь». Я даже уже не верил, что кто-то может вернуть мою страницу, а тут он: «Да, я могу». В течение двух дней — бах, и пароль мне скидывает. Захожу — моя страница. И все, этот парень даже пропал на долгое время. Скинул мне пароль — и все. Очень интересная ситуация была.

— Гонорара никакого не попросил?

— Потом уже появился, разговор был.

— Вы говорили, что в Китае вам не особо нравилось, старались там долго не задерживаться, что характер у многих китайцев не очень. За годы общения с китайцами нашли в их менталитете такую черту характера, которую захотелось перенять? Может, был момент, когда подумали: «Вот этому нам у них стоит поучиться»?

— Не могу ничего такого выделить. Да, у них есть свои моменты, но мой менталитет — я его ценю. Дагестанские традиции, наши обычаи — мне больше ничего не надо. Я живу по этим обычаям, по своим традициям. Нечего менять, нечего добавлять...

— В интервью «Вестнику ММА» в 2018 году вы предсказали победу сборной России над Испанией на ЧМ. Вы сами в это верили или такой прогноз был больше из патриотических чувств?

— Нет, просто очень серьезную игру показывала сборная России на этом чемпионате, особенно последние два матча. Я верил, что они могут как-то выйти, вытащить этот матч. Так и получилось.

— Когда Россия победила, вы потом говорили всем, мол, я же говорил?

— Мне многие писали: «Ты знал, ты знал!» Я говорю: «Да, если что, обращайтесь, ставочники, я помогу». Хотя ставками я не увлекаюсь — совет могу дать. В футболе я разбираюсь неплохо. Я с детства смотрю футбол, знаю всех игроков.

— А за какую команду болеете?

— Я люблю футбол. Отдельной команды нет, но из российских команд, которые сейчас в премьер-лиге, я болею за «Спартак». С детства болею за «Спартак»! Это из российских команд, а в общем у меня нет отдельной команды. Только «Анжи» Махачкала была командой, за которую я сильно болел. К сожалению, уже нет. Сейчас будет «Динамо» Махачкала — надеюсь, скоро выйдет в премьер-лигу. Пока она в первой, но в этом году для дебютного сезона неплохо выступила — пятое место, по-моему, заняла (восьмое. - Прим. «СЭ) — это очень неплохой результат.

— Вы дружите с Хайбулой Мусаловым, который в последнее время выступал на голых кулаках и по боксу, но собрался переходить в ММА. Он к вам за помощью не обращался?

— Мы работаем с одним тренером по борьбе, это Хамзат Гаджилиев. Он со мной уже давно работает индивидуально, сейчас работает с Хайбулой. Хайбула через годик, если будет плотно и борьбой, и грэпплингом заниматься, наберет ее. Он парень талантливый.

— Сейчас пока не стоит дебютировать? Надо еще годик позаниматься?

— Смотря где выступать. Как говорил Ислам, в этой игре есть уровни. Смотря на каком уровне — по-любому надо рекорд набивать, выходить. Пока на российском уровне его ударки, боксерской базы будет достаточно, чтобы просто вырубать соперников. Просто поставить защиту надо первое время. Но потом по-любому надо изучать борьбу, набирать ее. Без борьбы никак, борьба — сила.

— Скоро в UFC дебютирует Шара Буллет. Видели его бои?

— Да, видел. Очень много бьет ногами, очень интересный боец, жду его дебюта, интересно, что будет.

— Он, конечно, не саньдаист, но интересно ваше мнение о его ударах ногами.

— У него очень динамичная работа, не такая тайская. Она именно на саньдаистскую похожа. Он много бьет, тайцы не бьют так. Они бьют сильно, но не так серийно. А он бьет прямо серийно, много накидывает — это больше на саньдаиста похоже. Так что это симпатизирует, очень нравится, как он бьет ногами. В то же время это забирает много сил, но у него пока нормально получается.

— В школе «5 сторон света» говорили с Гусейном Магомаевым о нынешнем поколении? Он видит в ком-то из своих нынешних учеников нового Салихова или нового Забита?

— В школе «5 сторон света» я каждый день тренируюсь, когда я дома, в Халимбекауле. Я не живу в Махачкале. С дядей Гусейном разговариваем о многом, но уже не об этом. Я думаю, дядя Гусейн уже не ищет этих спортсменов. Свою программу-максимум он уже выполнил, уже очень много спортсменов воспитал высочайшего уровня.

— Хасан Магомедшарипов сейчас идет без поражений. Видите в нем тот потенциал, что был в Забите?

— Хасан Магомедшарипов именно тот, кто по-прежнему и в школу приезжает, тренируется, школу не забывает. Конечно, он больше тренируется в Махачкале, сборы проводит за границей. Он так же талантлив. Он очень мотивирован показать результат не хуже, а может, и лучше, чем Забит. Это молодой спортсмен, за которым стоит следить, который выстрелит.

— Помните ли самый ценный совет от Гусейна Сайгидовича, который сильнее всего повлиял на вас?

— Очень много было советов... Самый главный совет, которому я по сей день следую, — первый закон боевых искусств. Он говорил: «Просто делай». И я просто делаю. А потом делаю хорошо, делаю лучше всех, делаю непревзойденно — пять таких законов, которым надо следовать. Самый главный — это первый. Просто надо делать, и я делаю — каждый день, стабильно, не прерываясь, не делая больших перерывов. Самое главное — стабильность.