Махачев стал двойным чемпионом UFC в бою с австралийцем. Ислам не оставил шансов Маддалене

Вспоминаем один из самых значимых поединков для России.

ММА UFC: Махачев — Гэрри

В ночь на 16 августа на «Иксфинити Мобайл Арене» в Пенсильвании состоится главное событие турнира UFC 330 — первый бой Ислама Махачева в статусе чемпиона полусреднего дивизиона. Соперник россиянина — ирландец Иэн Мачадо Гэрри, занимающий третью строчку в рейтинге. Исламу предстоит первая защита пояса, который он завоевал ровно девять месяцев назад, 16 ноября 2025-го.

В истории смешанных единоборств появилось новое легендарное имя. На легендарной арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке Махачев одолел австралийца Джека Деллу Маддалену.

К этому противостоянию россиянин подходил на впечатляющей серии из 15 побед подряд. Триумф над Маддаленой позволил ему вплотную приблизиться к вечному рекорду легендарного Андерсона Силвы, который выиграл 16 раз кряду. Стоит напомнить, что до перехода в более тяжелый вес Махачев установил абсолютный рекорд своего бывшего дивизиона, четырежды отстояв титул.

Что касается оппонента Махачева, то Джек Делла Маддалена завоевал чемпионское звание в полусреднем весе незадолго до их поединка — в мае 2025-го. Австралиец преподнес сюрприз, уверенно переиграв Белала Мухаммада по очкам. До этого он уже успел одолеть семь соперников, среди которых были такие крепкие профессионалы, как Гилберт Бернс, Кевин Холланд и Рамазан Эмеев. Примечательно, что подготовку к бою с Исламом Джек проходил вместе с Волкановски, который ранее дважды дрался с Махачевым и знал его сильные стороны не понаслышке.

Ислам Махачев против Джека Делла Маддалены. Фото Getty Images

С самого начала поединка Махачев задал высокий темп, используя акцентированные удары по ногам. Австралиец пытался атаковать первым номером, однако россиянин грамотно уходил от встречных выпадов. Уже на первой минуте Ислам провел блестящий тейкдаун, моментально оказавшись в партере сверху. Там он предпринял попытку ручного треугольника, но Джеку удалось выбраться. Однако контроль Махачева был тотальным: он методично наносил удары с земли и переходил из позиции в позицию, пытаясь то захватить спину, то поймать шею на удушение Д'Арсе. Несмотря на отсутствие финиша, стартовый отрезок полностью остался за претендентом на второй пояс.

Во втором раунде Маддалена попробовал держать дистанцию с помощью джеба, но Махачев быстро прижал его к ограждению. Австралиец даже предпринял собственную попытку перевода, однако она обернулась против него же — Ислам снова оказался сверху и продолжил изматывающий контроль. Ближе к концу пятиминутки бойцы сместились в центр октагона, но это ничего не изменило: Махачев не позволял сопернику вздохнуть, постоянно угрожая болевыми и удушающими приемами. Второй раунд также безоговорочно ушел в копилку российского спортсмена.

В перерыве между раундами Хабиб Нурмагомедов, находившийся в углу Махачева, настоятельно рекомендовал подопечному не ввязываться в рубку в стойке. Ислам четко выполнил установку: он действовал расчетливо, но при этом точно, а на второй минуте третьего отрезка вновь перевел бой в партер. Зрители начинали проявлять недовольство однообразием, но Махачев не давал повода усомниться в своей активности — он постоянно искал возможности для досрочного завершения, рискуя позицией в поисках шеи соперника.

К четвертому раунду стало очевидно, что Ислам выигрывает три отрезка с разгромным счетом, и для общей победы ему достаточно было просто избежать случайного тяжелого удара. Он строго придерживался этой тактики. В середине четвертой пятиминутки россиянин снова перевел соперника, предпринял удушающий со спины, а затем, оказавшись в халф-гарде, пытался скрутить руку австралийцу на болевой прием. Финишировать вновь не получилось, но преимущество в четырех раундах стало непререкаемым.

Ислам Махачев. Фото Getty Images

В заключительном отрезке Маддалена предпринял отчаянный прессинг, на что Махачев ответил очередным переводом и новой попыткой болевого. Джек отчаянно сопротивлялся и не сдавался, однако подняться из-под россиянина он не мог физически. Ислам контролировал его до финальной сирены.

По итогам пяти раундов ни у кого не возникло сомнений в победителе. После финальной сирены соперники обнялись, развеяв все напряжение, возникшее во время предматчевых дуэлей взглядов. Судьи единогласным решением записали на счет Махачева все пять раундов (50-45). Так Ислам вписал свое имя в историю как первый российский боец, владеющий сразу двумя чемпионскими поясами в разных весовых категориях организации.