«Сейчас я участвую в аукционе на покупку его дома». Конор снова атаковал Хабиба после похвалы Трампа

Ирландец оставил жесткие послания в соцсетях о российском чемпионе.

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп посетил стрим популярного американца Адина Розенфельда, более известного как Адин Росс (более 7 миллионов подписчиков в Twitch). Прямая трансляция велась на платформе Kick, и на пике ее смотрело более 580 000 зрителей.

Во время трансляции Трамп назвал экс-чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова любимым бойцом.

«Дана Уайт — лучший из лучших. И я всегда говорю, что можно заменить любого, кроме Даны, — сказал Трамп. — Он путешествует по миру, чтобы найти лучших бойцов, и его не смущает, что они из стран, о которых никто не слышал. Именно там он находит самых сильных и талантливых спортсменов.



Хабиб Нурмагомедов — выдающийся боец. Я думаю, что его статистика — 29-0, но потом у него умер отец, и он решил завершить карьеру. Не думаю, что он проиграл хотя бы один раунд».

Как только об этих словах стало известно экс-чемпиону в двух весовых категориях, принципиальному сопернику Нурмагомедова Конору Макгрегору (22-6), ирландец выдал тираду в соцсетях. Макгрегор грубо высказался в адрес Нурмагомедова, а Трампа обвинил в том, что тот не назвал любимым бойцом какого-либо из американских спортсменов, хотя многие из них активно поддерживают республиканца.

«Заключительное слово в предвыборной кампании. Вонючая жирная горная обезьяна с заросших гор Дагестана — ваш любимый боец UFC? Ух ты. Невероятно, — написал Макгрегор и затем добавил: — Я действительно ошибался. Он [Трамп] стоит пару сотен миллионов, он не миллиардер. Я бы подумал, что здесь действует менталитет USA ONLY и что лично я хотел бы видеть от своего президента. Выбрать бывшего бойца из Дагестана, России, у которого за плечами всего три титульных боя, — это просто поразительно. И это на фоне всех американских бойцов, которые его поддерживали. Это шокирующее решение. Он был пойман на месте. Это не останется незамеченным. Президентская гонка сейчас очень напряженная. Тем более сейчас».

Конор Макгрегор. Фото Global Look Press

Тем не менее заявление ирландца не нашло поддержки в соцсетях. Так, пользователи соцсети X напомнили Макгрегору, что он не гражданин США, поэтому может говорить только об Ирландии, которая «находится в руинах», и что слова Трампа о Нурмагомедове — это не повод голосовать за Камалу Харрис, соперницу Трампа от Демократической партии в президентской гонке.

Вслед за критикой Трампа Макгрегор напомнил, что один из террористов, атаковавших церковь и синагогу в Дербенте, ранее тренировался в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова. «Он [Нурмагомедов] бежал из своей страны после того, как террористы из его спортзала совершили теракт в их городе, — написал Макгрегор. — Ему запретили покидать страну, и он бежал. Если он вернется в Россию, его тут же посадят. Сейчас я участвую в аукционе на покупку его дома, который у него выкупили. Видимо, он плохо справлялся со своей работой. Отсюда и террористы, размножающиеся в спортзале, и его рейды и закрытие. А также отказ во въезде в США на протяжении многих лет. Интересно почему?»

При этом экс-чемпион в двух весовых категориях задался вопросом, почему власти США не давали визу отцу Хабиба — Абдулманапу Нурмагомедову. «Эй, ребята, почему отец Хабиба не смог въехать в Америку? В чем была проблема? Ему никогда не разрешали въезд, а теперь вы слышите, что сейчас происходит: террористы из их спортзала застрелены в разгар террористической атаки в их собственной стране, а Хабиб впоследствии бежит из страны после того, как на его спортзал и дома был совершен налет, оставив жену, детей, семью, мать в процессе, все это. Это заставляет задуматься. Почему до смерти отца Хабиба от COVID-19 ему постоянно отказывали во въезде в США?» — добавил Макгрегор.

Реакции на обвинения Макгрегора от самого Нурмагомедова не последовало, однако известный MMA-менеджер и основатель компании Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз предупредил ирландца, что тот «заплатит за свои слова»: «Послушай, Хабиб — человек, которого поддерживают многие мировые лидеры, короли и шейхи, и все они испытывают к нему глубочайшее уважение. Такие люди, как ты, разделяют мир и порождают ненависть. Ты заплатишь за все, что сказал, а то, что ты называешь людей обезьянами, показывает, какой у тебя нрав», — написал Абдель-Азиз в соцсети X.

Конор Макгрегор. Фото Global Look Press

Спустя несколько часов после публикации сообщений Макгрегор в свойственной ему манере удалил посты. Известно, что накануне ирландский боец отдыхал и выпивал на Sturgis Motorcycle Rally — одном из самых крупных и известных мотособытий в США, проводимом ежегодно в городе Стерджис, штат Южная Дакота.

Что же касается долга Хабиба Нурмагомедова перед ФНС в размере 302 миллионов рублей, то сегодня стало известно, что судебные приставы арестовали его имущество на 79 миллионов. Ранее сообщалось, что приставы намерены арестовать семейный дом Хабиба в Дагестане, а также его автопарк, состоящий из шести машин премиального класса — Ferrari California T (25,4 миллиона рублей), Mercedes-Benz AMG GT S (13,6 миллиона), Mercedes-Benz S-Class (10,3 миллиона), BMW 7-й серии (8,5 миллиона), Toyota Land Cruiser — (7,2 миллиона), а также Toyota Tacoma (3,7 миллиона).