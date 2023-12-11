«В ММА он надрал бы зад всем, включая Джона Джонса». Как олимпийский чемпион Гацалов шокировал Кормье

Хаджимурат Гацалов помогал Даниэлю Кормье готовиться к важнейшему бою, затем загорелся идеей перехода в ММА, но все же остался в вольной борьбе.

Хаджимурат Гацалов — олимпийский чемпион-2004 по вольной борьбе, 5-кратный чемпион мира, 3-кратный чемпион Европы, 8-кратный чемпион России. Выступал в категории до 96 кг, но потом решил бороться в самой тяжелой категории (до 120 кг, до 125 кг) — и в 2013-м взял золото ЧМ, а в 2014-м — бронзу. Легендарный борец.

В 2014-м Гацалов впервые пересекся с ММА: он поехал в Калифорнию, в зал American Kickboxing Academy (АКА) — чтобы помочь Даниэлю Кормье, с которым был неплохо знаком и которого победил в полуфинале афинской Олимпиады. Тогда Даниэль готовился к титульному бою UFC в полутяжелом весе против Джона Джонса (прошел 3 января 2015-го, Кормье проиграл единогласным решением судей). Любопытный факт: в период сбора Гацалов и Кормье решили измерить силу удара на силомере — и удар российского борца оказался сильнее.

Хаджимурат задумался над тем, чтобы попробовать себя в ММА, стал тренировать ударную технику. «На данный момент есть устная договоренность через нашего брата Хабиба Нурмагомедова, — сказал Гацалов matchtv.ru в декабре 2016-го. — Хабиб сказал, что если я решусь, то он предоставит мне своего менеджера, который через свои каналы все устроит быстрее и надежнее».

Однако Гацалов так и не провел ни одного боя по правилам ММА. «У меня была возможность подписать контракт, но я не стал этого делать, — сообщил он в интервью ТАСС в мае 2020-го. — Я не был уверен до конца, нужно ли мне это. У меня есть друзья, Даниэль Кормье или Хабиб, которые организовали бы мне хороший контракт и бои. Но у меня не совсем лежала душа, хотя одно время я загорелся. Когда я вернулся в Россию, то всё обдумал и сказал, что не могу предать борьбу».

Тогда, в 2020-м, Гацалов возобновил карьеру в вольной борьбе (в 37 лет) — начал выступать за Армению, но успеха не добился. А в ноябре 2022-го был назначен главным тренером сборной России.

Недавно Даниэль Кормье стал гостем подкаста Джо Рогана, где рассказал о тренировках с Гацаловым в 2014-м. Бывший чемпион UFC в двух весах заверил: Хаджимурат победил бы в ММА даже Джона Джонса.

«Мы говорили с тобой об Александре Карелине, — отметил Кормье. — Этот чувак монстр. Монстр. Бувайсар Сайтиев. Все эти российские спортсмены... Вот парень, который побил меня на Олимпиаде, его зовут Хаджимурат Гацалов. Нам всем повезло, что этот сукин сын не пошел в бои, иначе бы он побил всех подряд, включая Джона Джонса. Он бы всем надрал зад.

Он побил всех нас, лучших американцев, в борьбе: меня, Кэла Сандерсона, Кайла Снайдера. Он побил всех, начиная от моего олимпийского цикла — и вплоть до Снайдера, который взял медаль Игр в 2020-м. Этот чувак был настолько быстрый, он был настолько хорош... я привозил его к себе, когда готовился к Джонсу.

Мой тренер по ОФП рассказывал: «Даниэль, я пробовал сломать этого пацана. Я нагрузил его всеми моими воркаутами, потом еще дал добавки, но он никогда не останавливался и никогда не уставал. Он всегда хотел еще больше и даже не раздумывал». И поэтому он шестикратный чемпион мира (на самом деле пятикратный. — Прим. «СЭ»), олимпийский чемпион и чемпион всего на свете. Он лучший, нам повезло, что он не дрался, иначе ни у кого бы из нас не было бы достижений.

Схватка Даниэля Кормье и Хаджимурата Гацалова. Фото Соцсети

Он был настолько быстрый, настолько сильный, такое движение... он атаковал меня всем, чем можно, он был великолепен во всем, что делал. Если бы он пошел в ММА... его невозможно было перевести у стены. Когда мы боролись, смотрел весь зал. Он переводил меня, там вели сьемку ребята из UFC, я просил их: «Вырежьте это. И это. И это». Я, может, раз за месяцы выиграл у него балл. Мне казалось, что он специально отдал балл, я даже спрашивал: «Чувак, ты специально? Потому что на соревнованиях я никогда не выигрывал у тебя балл (смеется)».