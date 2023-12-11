«В ММА он надрал бы зад всем, включая Джона Джонса». Как олимпийский чемпион Гацалов шокировал Кормье
Хаджимурат Гацалов — олимпийский чемпион-2004 по вольной борьбе, 5-кратный чемпион мира, 3-кратный чемпион Европы, 8-кратный чемпион России. Выступал в категории до 96 кг, но потом решил бороться в самой тяжелой категории (до 120 кг, до 125 кг) — и в 2013-м взял золото ЧМ, а в 2014-м — бронзу. Легендарный борец.
В 2014-м Гацалов впервые пересекся с ММА: он поехал в Калифорнию, в зал American Kickboxing Academy (АКА) — чтобы помочь Даниэлю Кормье, с которым был неплохо знаком и которого победил в полуфинале афинской Олимпиады. Тогда Даниэль готовился к титульному бою UFC в полутяжелом весе против Джона Джонса (прошел 3 января 2015-го, Кормье проиграл единогласным решением судей). Любопытный факт: в период сбора Гацалов и Кормье решили измерить силу удара на силомере — и удар российского борца оказался сильнее.
Хаджимурат задумался над тем, чтобы попробовать себя в ММА, стал тренировать ударную технику. «На данный момент есть устная договоренность через нашего брата Хабиба Нурмагомедова, — сказал Гацалов matchtv.ru в декабре 2016-го. — Хабиб сказал, что если я решусь, то он предоставит мне своего менеджера, который через свои каналы все устроит быстрее и надежнее».
Однако Гацалов так и не провел ни одного боя по правилам ММА. «У меня была возможность подписать контракт, но я не стал этого делать, — сообщил он в интервью ТАСС в мае 2020-го. — Я не был уверен до конца, нужно ли мне это. У меня есть друзья, Даниэль Кормье или Хабиб, которые организовали бы мне хороший контракт и бои. Но у меня не совсем лежала душа, хотя одно время я загорелся. Когда я вернулся в Россию, то всё обдумал и сказал, что не могу предать борьбу».
Тогда, в 2020-м, Гацалов возобновил карьеру в вольной борьбе (в 37 лет) — начал выступать за Армению, но успеха не добился. А в ноябре 2022-го был назначен главным тренером сборной России.
Недавно Даниэль Кормье стал гостем подкаста Джо Рогана, где рассказал о тренировках с Гацаловым в 2014-м. Бывший чемпион UFC в двух весах заверил: Хаджимурат победил бы в ММА даже Джона Джонса.
«Мы говорили с тобой об Александре Карелине, — отметил Кормье. — Этот чувак монстр. Монстр. Бувайсар Сайтиев. Все эти российские спортсмены... Вот парень, который побил меня на Олимпиаде, его зовут Хаджимурат Гацалов. Нам всем повезло, что этот сукин сын не пошел в бои, иначе бы он побил всех подряд, включая Джона Джонса. Он бы всем надрал зад.
Он побил всех нас, лучших американцев, в борьбе: меня, Кэла Сандерсона, Кайла Снайдера. Он побил всех, начиная от моего олимпийского цикла — и вплоть до Снайдера, который взял медаль Игр в 2020-м. Этот чувак был настолько быстрый, он был настолько хорош... я привозил его к себе, когда готовился к Джонсу.
Мой тренер по ОФП рассказывал: «Даниэль, я пробовал сломать этого пацана. Я нагрузил его всеми моими воркаутами, потом еще дал добавки, но он никогда не останавливался и никогда не уставал. Он всегда хотел еще больше и даже не раздумывал». И поэтому он шестикратный чемпион мира (на самом деле пятикратный. — Прим. «СЭ»), олимпийский чемпион и чемпион всего на свете. Он лучший, нам повезло, что он не дрался, иначе ни у кого бы из нас не было бы достижений.
Он был настолько быстрый, настолько сильный, такое движение... он атаковал меня всем, чем можно, он был великолепен во всем, что делал. Если бы он пошел в ММА... его невозможно было перевести у стены. Когда мы боролись, смотрел весь зал. Он переводил меня, там вели сьемку ребята из UFC, я просил их: «Вырежьте это. И это. И это». Я, может, раз за месяцы выиграл у него балл. Мне казалось, что он специально отдал балл, я даже спрашивал: «Чувак, ты специально? Потому что на соревнованиях я никогда не выигрывал у тебя балл (смеется)».