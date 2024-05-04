Дональд Серроне стал таким монстром на стероидах, что жена уже не тянет его в интимной жизни

Теперь не хочет слезать с этой темы.

Легенда UFC Дональд Серроне (36-17-2) уже два года сидит на пенсии и увлеченно занимается тестостеронзаместительной терапией.

Он так вошел во вкус, что помощнел почти до 100 кг и превратился в сексуального маньяка — его жене нет никакого спуску. Подробности Ковбой рассказал недавно на Youtube-канале «Steve-O's Wild Ride! — Podcast».

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«Я сейчас вешу 208 фунтов [94 кг], стройный и подкачанный, хотя ни хрена не тренируюсь. Если бы я тренировался, качался, я был бы вообще как бодибилдер. Прелесть стероидов в том, что ты очень клево себя чувствуешь. Теперь я понимаю, почему они запрещены. Я как-то подумывал вернуться в бои, сказал об этом Дане. Он ответил: «Ковбой, тебе сейчас кайфово, потому что сидишь на всем этом дерьме. Слезь с него, поживи так полгода и потом дай знать, как себя чувствуешь».

И я такой: «Хм. Нет, не хочу слазить». Потому что ты настолько круто себя чувствуешь, возвращаться к старой версии себя, терять это самочувствие — нет уж. Мне здорово помогают восстанавливаться пептиды, BPC-157, ТВ-500, все эти клевые шутки, я колю себе в задницу дважды в неделю. Я сижу на таком суперчеловеческом сочке сейчас, что могу бегать по стенам, такое чувство, что мне 18 лет. Когда ты делаешь первый укол, ты в сомнении: «Не знаю...». Нужно где-то 2,5 недели, чтобы ты проснулся утром и такой: «Ого, я себя так круто чувствую».

Но сначала ты идешь к врачу, говоришь, что хочешь сесть на эту тему. Он спрашивает: «Цели? Ты хочешь быть спортсменом или просто хочешь сидеть на диване, играть в XBox и хорошо себя чувствовать?». Потом он называет тебе уровни тестостерона, до которых ты поднимешься, а потом тебе на почту от него приходят предписания.

Дональд Серроне с женой Линдси. Фото Соцсети

Когда ты сел на эту тему, тебе нужно предупреждать жену или девушку: «Папочка снова в здании». Но проблема в том, что моя жена тоже стареет, и женщины теряют драйв в сексе с возрастом. И тем более, когда на женщине дети... Сейчас мне уже нужно планировать заранее, когда [у жены будут время и силы на интим]. Блин, когда она выходит из ванной и полотенце спадает, я такой: «Ту-ду-ду-дум». Ты снова пацан, это невероятно. Честно, если бы я не был женат, все молодые девчонки в округе были бы в большой опасности».