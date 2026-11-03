UFC: расписание ближайших турниров и боев

Календарь предстоящих турниров UFC.

До конца 2026 года UFC проведет еще пять турниров, включая два номерных — UFC 334 и UFC 335. Уже известны даты первых трех событий 2027 года. В главных поединках выступят Сирил Ган, Чарльз Оливейра, Иржи Прохазка, Джошуа Ван и другие известные бойцы ММА. Рассказываем о расписании ближайших турниров UFC, участниках и о том, где смотреть прямые трансляции в России.

Расписание ближайших турниров UFC

UFC Fight Night 293: Кортес-Акоста — Уокер

Дата: 8 ноября 2026 года (воскресенье).

Место: Meta APEX, Лас-Вегас (США).

Главный бой: Вальдо Кортес-Акоста — Джонни Уокер.

Соглавный бой: Татьяна Суарес — Вирна Жандироба.

Начало основного карда: 4.00 мск.

Изначально главным событием турнира должен был стать поединок Габриэла Бонфима и Шона Брэди. Однако американец снялся из-за травмы, после чего встречу отменили. Новый главный бой состоится в тяжелой весовой категории.

UFC 334: Ган — Хокит

Дата: 15 ноября 2026 года (воскресенье).

Место: Madison Square Garden, Нью-Йорк (США).

Главный бой: Сирил Ган — Джош Хокит.

Соглавный бой: Кайла Харрисон — Аманда Нуньес.

Начало основного карда: 5.00 мск.

В главном событии UFC 334 француз Сирил Ган проведет защиту титула чемпиона в тяжелом весе против американца Джоша Хокита. Также состоится чемпионский поединок в женском легчайшем дивизионе между Кайлой Харрисон и Амандой Нуньес. На турнире разыграют два чемпионских пояса UFC.

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UFC Fight Night 294: Прохазка — Стирлинг

Дата: 21 ноября 2026 года (суббота).

Место: ABHA Arena, Доха (Катар).

Главный бой: Иржи Прохазка — Навахо Стирлинг.

Соглавный бой: Алджамейн Стерлинг — Кевин Вальехос.

Начало основного карда: 21.00 мск.

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка встретится с непобежденным новозеландцем Навахо Стирлингом. Также в Дохе выступит российский средневес Икрам Алискеров, которому предстоит поединок с американцем Джаредом Каннониром.

UFC Fight Night 296: Адесанья — Магомедов

Дата: 5 декабря 2026 года (суббота).

Место: Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

Арена: ANB Arena (предварительно).

Главный бой: Исраэль Адесанья — Шарабутдин Магомедов (нет официального заявления).

Начало основного карда: пока не объявлено.

В декабре UFC планирует провести турнир в столице Саудовской Аравии. По предварительной информации, главным событием вечера станет поединок бывшего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи и российского бойца Шарабутдина Магомедова, известного под прозвищем Шара Буллет. Для Адесаньи бой станет возможностью прервать серию из четырех поражений подряд. Магомедов, напротив, подходит к потенциальной встрече после двух побед — над Марком-Андре Баррио и Мишелом Перейрой.

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UFC 335: Оливейра — Лопес

Дата: 13 декабря 2026 года (воскресенье).

Место: T-Mobile Arena, Лас-Вегас (США).

Главный бой: Чарльз Оливейра — Диего Лопес.

Соглавный бой: Алекс Перейра — Сергей Павлович.

Начало основного карда: 5.00 мск.

В главном поединке UFC 335 бразильцы Чарльз Оливейра и Диего Лопес разыграют пояс BMF. Лопес впервые выступит в легкой весовой категории UFC. Вторым по значимости событием станет бой россиянина Сергея Павловича с бывшим чемпионом UFC в среднем и полутяжелом весе Алексом Перейрой. Их встреча пройдет в тяжелом дивизионе.

UFC Fight Night

Дата: 17 января 2027 года (воскресенье).

Место: American Airlines Center, Даллас (США).

Главный бой: пока не объявлен.

Начало основного карда: 4.00 мск.

Первый из подтвержденных турниров UFC 2027 года состоится 16 января по местному времени в Далласе. Соревнования пройдут на арене American Airlines Center. Состав участников и главный поединок организаторы пока не объявили.

UFC 336: Ван — Кейпе

Дата: 31 января 2027 года (воскресенье).

Место: Scotiabank Arena, Торонто (Канада).

Главный бой: Джошуа Ван — Манел Капе.

Соглавный бой: Карлос Пратес — Майкл Моралес.

Начало основного карда: 5.00 мск.

Первый номерной турнир UFC в 2027 году пройдет 30 января по местному времени в Канаде. В главном поединке чемпион UFC в наилегчайшем весе Джошуа Ван проведет защиту титула против Манела Капе. В соглавном событии Карлос Пратес встретится с Майклом Моралесом. Бой пройдет за временный чемпионский пояс UFC в полусредней весовой категории. Победитель получит возможность сразиться с действующим чемпионом Исламом Махачевым.

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UFC Fight Night 298: Саллкилд — Сен-Дени

Дата: 7 февраля 2027 года (воскресенье).

Место: Afterpay Arena, Сидней (Австралия).

Главный бой: Куиллан Саллкилд — Бенуа Сен-Дени.

Начало основного карда: 1.00 мск.

В феврале 2027 года UFC вернется в Сидней. Главным событием турнира станет поединок австралийца Куиллана Саллкилда и француза Бенуа Сен-Дени в легком весе. Оба бойца входят в число ведущих представителей дивизиона. Соревнования пройдут на арене Afterpay Arena, ранее известной как Qudos Bank Arena. Остальные участники основного карда будут объявлены позднее.

Расписание может дополняться, а составы участников и время начала отдельных турниров — изменяться. Даты указаны по московскому времени, поэтому некоторые соревнования в США и Канаде начинаются в России на следующий календарный день.

Фото AFP

Когда следующий бой Ислама Махачева

Следующий бой российского чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева ожидается в 2027 году. Точная дата и место проведения поединка пока не объявлены. По предварительной информации, россиянин вернется в октагон не раньше мая, после завершения Рамадана и подготовки к очередной защите чемпионского титула.

Следующим соперником Махачева должен стать победитель поединка Карлос Пратес — Майкл Моралес. Бразилец и эквадорец встретятся 30 января 2027 года на турнире UFC 336 в Торонто (Канада). На кону будет временный чемпионский пояс в полусреднем весе.

Изначально Махачев мог провести защиту титула против Пратеса уже в январе. Однако россиянин решил отложить возвращение и предложил двум претендентам определить сильнейшего в очном поединке. Победитель встречи получит право сразиться с действующим чемпионом за объединение титулов.

Таким образом, следующий бой Ислама Махачева предварительно ожидается весной или летом 2027 года. Официальную дату UFC объявит позднее.

Фото Global Look Press

Когда следующий бой Петра Яна

Следующий поединок российского чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна также пока не назначен. По состоянию на 3 ноября 2026 года организация не объявила ни дату возвращения бойца, ни его следующего соперника.

Глава UFC Дэйна Уайт назвал двух возможных претендентов на следующий бой с Яном. Ими стали американец Шон О'Мэлли и китаец Сун Ядун.

Встреча с О'Мэлли может стать реваншем за поражение в октябре 2022 года на UFC 280. Тогда американец победил Яна раздельным решением судей. Россиянин ранее выражал заинтересованность в повторном противостоянии.

Другим возможным соперником является Сун Ядун, который также входит в число ведущих бойцов легчайшего дивизиона. Китайский спортсмен укрепил свои позиции после победы над Умаром Нурмагомедовым.

Следующий бой Петра Яна ожидается в 2027 году, однако конкретные сроки пока неизвестны. UFC предстоит определить претендента на чемпионский пояс и согласовать дату второй защиты титула россиянином после его возвращения на вершину дивизиона.

Фото Global Look Press

Где смотреть трансляции UFC в России

Прямые трансляции турниров UFC доступны российским зрителям на официальном видеосервисе UFC Fight Pass, а также на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

Актуальное расписание турниров UFC, результаты поединков и новости смешанных единоборств можно найти на сайте «Спорт-Экспресс».