Чимаев, Мераб, Евлоев, Умар — почему топ-борцы стали так часто проигрывать?

Год ударников.

Трилогия Ян - Двалишвили подвела нас если не к полному опровержению, то серьезной правке классического закона ММА — борец диктует, куда пойдет бой.

В двух последних поединках мы увидели, что направление боя диктовал Ян, ударник-универсал. Благодаря преимуществу в боксе и всесторонней защите от борьбы он мог постоянно наступать, заставлять соперника больше двигаться, терять сил и проходить не с самых выгодных позиций. Сам Ян в таком наступлении много отдыхал, ходил на прямых ногах, практически без челнока, и интенсивно включался только эпизодами.

Мы не просто так указали «всесторонняя защита» от борьбы, потому что если с Мерабом хорошо защищаться только от переводов или хорошо только вставать, ты проиграешь, как Альдо или Сэндхэген. Альдо показал против Мераба стопроцентную защиту от бросков (16 неудачных попыток из 16), но проиграл, потому что не смог выходить от сетки и разрывать захваты. Петр больше пропускал тейкдаунов, но гораздо меньше проводил времени в завязках, эффективно разрывал захваты, контратаковал в борьбе и наказывал ударами на выходах.

Победил бы Мераб, если бы его контроль был лучше? Вопрос: насколько лучше? Это прикидки в духе «если бы губы Никанора Ивановича приставить к носу Ивана Кузьмича да прибавить дородности Ивана Павловича». У Стерлинга контроль был гораздо лучше, но смог ли он диктовать Яну направление боя и чисто его победить? Он смог за 9 раундов боя два раза хорошо взять спину с прохода в одну, но нынешнему Яну он бы так спину не взял. На бойца с контролем Ян бы по-другому готовился и его бы тоже заставил отступать. Мерабу для контроля нужна другая антропометрия, и нужно полностью перестраивать тренировки от бесконечных спаррингов без дриллов на технику и партер, а это уже будет другой человек, другое мышление и другой бензобак. Другой бензобак — потому что, тренируя сильно одно, сбавляешь другое. Без постоянных спаррингов и объемно-темповой работы кардио упадет, у тебя будут набираться другие качества. Интереснее разговор — если бы Мераб жестче и техничнее бил с рук или ног, но все это тоже нереальный конструкт. Кики забирают много сил, а нокаутирующий удар требует других волокон, это другой бензобак. Все в природе предусмотрено, чтобы одно компенсировалось другим.

Но какой бы ни был стиль, мы ясно увидели, что ни один боец в природе не способен держать высокий темп 5 раундов, какой бы машиной его ни называли. Даже 4 раунда не способен. Мераб резко сбросил в начале 3-го раунда, задолго до попадания мидлкиком в печень. Его тейкдауны шли без прежнего вложения. При том разгоне, что он взял, ему требовался раунд на передышку: либо резкое уменьшение движения и замедление (что с таким боксом против Яна смерть), либо какой-то отдых в неактивной завязке, либо отказ от важного компонента в борьбе: количества попыток проходов или их интенсивности. С другими бойцами Мераб мог отдыхать, потому что доминировал в завязках и в основном сам шел вперед, не боясь, что нужно уходить, прыгать кругами.

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А главный вывод из всего — в современных ММА хороший ударник-универсал победит хорошего борца-универсала в большинстве случаев. Так это стало работать. В этом году мы увидели такое количество поражений топ-борцов, какого сроду не видели.

Из 7 титульных мужских боев начиная с декабря 2025-го в 6 антиборцы победили борцов:

Волкановски победил Евлоева;

Ван победил Пантойжу;

Ван победил Тайру;

Стрикленд победил Чимаева;

Ян дважды победил Двалишвили.

Только Махачев победил Гэрри.

К этому списку — победы Сонга над Умаром и Стрикленда над Эрнандесом. В итоге 8 побед антиборцов над борцами в 9 больших боях. Ислам борьбой перевесил, но, конечно, не ей одной победил. Без дистанции, ударки он бы не выиграл.

Какие выводы?

Конечно, надо сделать сноску на то, что Ян, Ван, Волкановски, сделавшие почти всю статистику, — экстраординарные таланты. Конечно, «хороший ударник-универсал» и «хороший борец-универсал» — очень общие понятия, все стили бесконечно разные. Но общие причины все равно есть:

— переводить первым темпом все сложнее, а завязывать и держать со второго темпа способны единицы, и то не всегда. Наладить контроль со второго темпа, взять спину или положить в лежку хотя бы на пару минут — пожалуй, самая трудная вещь сейчас. Стиль борца-объемщика, который закрывает дыры в технике выносливостью, количеством завязок, силой и характером, работает все хуже. Такой борец, конечно, все равно покрывает много стилей и будет успешен (зависит от тысячи деталей, все борцы-объемщики все равно отличаются), но с этого года жизнь его осложняется;

— все больше ударников-универсалов осознанно бьются в завязках (костяшки из клинча, которыми Гэрри разбил лицо Махачеву, Руффи закрыл глаз Царукяну, локти в предплечья, которые использовал Ян, удары из завязок и т. д). Помните времена, когда ДДС во втором бою с Веласкезом защищался от первого темпа и просто убегал, поскорее разрывал?

— многие борцы до сих пор не перестроились на новое время и недотренировывают ударку или им психологически некомфортно в нее переключаться (Чимаев и как будто Умар, у которого ударка немного поржавела);

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— судьи стали чаще поднимать из партера, разрывать клинч и больше оценивать ущерб, чем контроль;

— пробой психологического потолка. Часто в спорте, когда берут какую-то высоту или вес, которые долго не покорялись, следует россыпь новых рекордов. Борцов перестали бояться, антиборцовских приемов все больше, и давления промоушена, публики, судей на борцов тоже все больше.

Возможно, переломный год для борцов-универсалов. Ударники-универсалы лучше с отрывом и двигают спорт дальше, в эру суперуниверсалов (до которой еще 10-20 лет). Думаю, даже если бы промоушен искусственно не давил борцов, их бы не поднимали, не разрывали клинч, а контроль оценивали выше, эволюция все равно бы подвела к общей победе ударников-универсалов и переходу на новый этап.