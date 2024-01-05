Биография Джастина Гейджи: жизнь и карьера в UFC последнего соперника Хабиба

История американского бойца.

Джастин Рэй Гейджи (фамилия также пишется Гэтжи)

Прозвище: Хайлайт

Дата рождения: 14 ноября 1988 года.

Место рождения: Тусон, Аризона, США.

Рост: 180 см.

Вид спорта: ММА

Категория: легкий вес.

Рекорд: 25-4

Детство и юность Джастина Гейджи

Будущий боец UFC родился в семье шахтеров, его отец Джон Рэй имеет немецкие корни, а мать Каролина — мексиканские. У Джастина также есть брат-близнец Маркус и две сестры. По слова мамы, еще с детства у сына появилась пугающая неумолимость. «Когда ему было два года, он погнался за щенком. Тот укусил его, и Джастин тут же укусил собаку в ответ», — сказала ESPN Каролина, которая работала на почте.

Свой суровый нрав не отрицал и сам Гейджи: по его словам, он привык совершать безумные поступки. «У меня всегда была привычка делать сумасшедшие вещи. У нас в городе рядом с церковью есть прилавок, где продают выпечку. Однажды я захотел пробить головой столешницу у этого прилавка. Просто так, ради интереса. В итоге нокаутировал сам себя, мне наложили швы... Мама была в ярости», — удивлялся сам себе боец во время интервью на мероприятии Audi Denver.

Гейджи проявил интерес к единоборствам с детства. Он занимался борьбой с четырех лет, также в старшей школе увлекался американским футболом и бейсболом. Конкуренция с братом-близнецом воспитала в Джастине чувство соперничества, которое с тех пор помогает ему в жизни и спортивной карьере.

После окончания школы 18-летний Гейджи все лето провел на медном руднике, трудился семь дней в неделю по 12 часов в сутки. Его отец и оба деда работали на той же шахте, точно так же как и его родной брат Маркус. Но Джастин выбрал для себя другой путь.

Спортивная карьера Джастина Гейджи

После школы Гейджи хотел пойти в колледж поближе к родному дому, но затем прошел обучение в Университете Северного Колорадо и получил степень бакалавра в области гуманитарных и социальных наук. Поступить в учебное заведение на стипендию по специальной программе ему помогли спортивные достижения.

Будучи школьником, Гейджи становился чемпионом штата Аризона в своей возрастной группе. В студенческие годы Джастин был в числе лучших борцов США в своей весовой категории. С августа 2008 года Хайлайт начал выступать в различных любительских поединках, а спустя три года дебютировал в профессиональных MMA.

Фото Global Look Press

Первые годы боец выступал в различных коммерческих промоушенах и одержал серию побед. Успехи помогли Гейджи получить контракт с WSOF. В январе 2014 года Джастин стал обладателем чемпионского пояса WSOF в легком весе и продолжал выигрывать.

Гейджи перед дебютом в UFC в 2017 году собрал профессиональный рекорд 17-0. Накануне своего первого боя в самом известном промоушене мира он мощно разогревал публику.

«Поклонники приходят за взрывом адреналина, и это то, что я даю вам, — заявил Джастин в интервью UFC Tonight. — Я строю свой бренд, и этот бренд — насилие. Я обещаю вам, что я самый яростный боец в этом дивизионе. Как я и говорил, я не буду побеждать болевым или удушающим, если я отправлю его на пол. Я скажу ему, чтобы он встал, и я сделаю это снова. Мне нужен нокаут. Если он доживет до конца пятого раунда, то я поздравлю его».

Гейджи провел первый поединок в UFC в июле 2017-го в рамках турнира реалити-шоу лиги The Ultimate Fighter: Redemption Finale. В главном событии вечера в Лас-Вегасе дебютант нокаутировал ветерана Майкла Джонсона во впечатляющей манере во втором раунде.

Следующие два боя в UFC Джастин проиграл Эдди Альваресу и Дастину Порье, а далее одержал четыре победы подряд. Его соперниками по этим поединкам с августа 2018 года по май 2020-го были Джеймс Вик, Эдсон Барбоза, Дональд Серроне и Тони Фергюсон. Джастин вышел против Тони на турнире UFC 249, событие было перенесено на месяц из-за пандемии, и в его рамках в очередной раз сорвался бой Фергюсона с непобежденным чемпионом лиги Хабибом Нурмагомедовым. Победа над соотечественником принесла Хайлайту звание временного чемпиона промоушена.

Один из самых громких поединков в карьере Гейджи стал бой с Хабибом в октябре 2020 года в главном событии турнира UFC 254 в Абу-Даби. Джастин потерпел поражение от Нурмагомедова во втором раунде: россиянин перевел соперника в партер и применил удушающий прием «треугольник». Сразу после защиты титула дагестанский боец объявил о завершении карьеры, чем поверг в шок весь мир. Хайлайт же назвал это поражение одним из самых болезненных.

Фото Global Look Press

«Бой с Хабибом — совершенно другой опыт, нежели с другими. Поражения от Дастина Порье и Эдди Альвареса не были такими болезненными, как от Хабиба. В ту ночь я отдал все силы. Хабиб — великий, особенно если учесть, что он дрался после смерти отца. Тогда я почувствовал его великую силу, которую можно назвать единственной в своем роде. Победить практически нереально, если ты не «выключишь ему свет», — цитирует Джастина Sports Keeda.

Гейджи после боя с Хабибом не выходил в октагон больше года, а потом провел четыре боя менее чем за пару лет. Его соперниками были Майк Чендлер (победа на UFC 258 в ноябре 2021-го), Чарльз Оливейра (досрочное поражение в бою за вакантный титул чемпиона в легком весе на UFC 274 в мае 2022-го), Рафаэль Физиев (победа на UFC 286 в марте 2023-го) и Дастин Порье (досрочная победа на UFC 291 в июле 2023-го). В последнем поединке Хайлайт завоевал титул BMF (главного негодяя лиги), нокаутировав другого экс-соперника Хабиба во втором раунде.

В конце 2023 года Гейджи стал считаться главным претендентом на бой с чемпионом легкого веса Исламом Махачевым. Россиянин забрал пояс в октябре 2022-го после досрочной победы над Оливейрой, а в феврале и октябре 2023-го провел две защиты против поднявшегося в его вес чемпиона полулегкого дивизиона Александра Волкановски. Во втором случае австралиец на коротком уведомлении заменил травмированного Оливейру.

Достижения Джастина Гейджи

Бывший временный чемпион UFC в легком весе

Бывший чемпион WSOF в легком весе

2-е место рейтинга UFC в легком весе

Обладатель пояса BMF

Обладатель премии «Бой года» (два раза) против Майкла Джонсона и Майкла Чендлера

Обладатель бонуса UFC за лучший бой вечера (шесть раз)

Обладатель бонуса UFC за лучшее выступление вечера (четыре раза) Фото из соцсетей Джастина Гейджи

Личная жизнь Джастина Гейджи

В открытых источниках нет информации о том, есть ли у американского бойца супруга и своя семья. Известно лишь о том, что Гейджи некоторое время встречался с девушкой по имени Меган Абалос. В личных аккаунтах в социальных сетях Джастин делится в основном снимками с тренировок, изредка публикуя фотографии членов семьи — мамы или племянников, детей брата-близнеца.

Среди увлечений Гейджи — работа в саду. В одном из интервью Джастин рассказал, что предпочитает расслабляться после тренировок в собственном дворике.

«Единственная работа по дому, которую я делаю, — это ухаживаю за садом. И, как оказалось, я неплохой садовник. Я высадил в саду 10 саженцев. Из них не прижился только один. Мне сказали, что это результат лучше среднего. После тренировок я люблю сидеть в саду и смотреть на пчел и бабочек», — сказал Гейджи в подкасте UFC Unfiltered.

Социальные сети Джастина Гейджи

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