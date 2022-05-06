Джастин Гэтжи студентом заработал 14 тысяч долларов за два месяца работы на шахте. Пахал по 12 часов в день

Адские летние каникулы.

Претендент на пояс UFC в легком весе Джастин Гэтжи — человек из семьи потомственных шахтеров Аризоны в трех поколениях. Его дед добывал медную руду, отец отработал на шахте 37 лет, брат-близнец трудится там уже 15 лет, и даже самому Джастину однажды довелось испытать на себе участь горняка.

В 2009 году у него выдались самые тяжелые летние каникулы в жизни — 64 дня Гэтжи работал на медном карьере по 12 часов в день без выходных. Надо сказать, трудился он далеко не зря: помимо закалки и мотивации, больше никогда не оказаться на такой работе — Джастин недурно заработал. По итогам 64-дневного марафона его пустой банковский счет раздулся до 14 000 долларов.

Шахта Роземонт в Аризоне. Hudbay

«Я отработал на шахте целое лето, это было отстойное время, — вспоминал Гэтжи на Youtube-канале Full Send Podcast. — Медная шахта в Аризоне, одна из пяти крупнейших в мире шахт добычи медной руды открытым способом [не под землей]. Весь город принадлежит этой шахте. Каждый дом, каждый ресторан, каждое здание, каждый магазин. Хочешь снять жилье — ты снимаешь его у компании, которая владеет шахтой. Это особый мир. В 1982-м или 1984-м, не помню, на этой шахте была большая забастовка, мой дед, отец моего отца, бастовал, а мой отец был штрейкбрехером. Когда отец шел на работу, его обкидывали камнями бастующие. Возвращался с работы — снова обкидывали камнями.

Потом на место забастовки прибыли федеральные службы и забастовку усмирили, потому что нужно было срочно добывать медь. Мир без этой меди не мог нормально работать. Когда я работал там, мне было 18 лет, я был мальчиком на побегушках. Была у меня лучшая неделя, за которую я отработал 96 часов. Семь дней в неделю, 12 часов работы в день, плюс еще час добираться до работы и час ехать обратно. По сути, 14 часов на работу. И в таком режиме, по 12 часов в день, я отработал 64 дня, пока не поехал на учебу в колледж. И когда я поехал, на моем банковском счету уже было 14 000 долларов.

Джастин Гэтжи с родителями. The Sun

Что конкретно я делал на шахте? Я работал в бригаде, которая вскрывала пустые породы, убирала верхние слои грунта. Работали гигантские экскаваторы, которые могли поворачиваться на 360 градусов. У экскаваторов были шестеренки, которые забивались таким материалом — кратером. Это такая очень густая мазута. И кто-то должен был очищать шестеренки от нее. На дне карьера была дикая жара, 48 градусов. Я надевал на себя два костюма, потому что если ты запачкаешься кратером, то никогда не отмоешься. Хотя я и так приходил каждый день домой черный как смоль. На шахте было суперпыльно и очень шумно, ты ни хрена не слышал из-за шума".

В ночь на 8 мая Гэтжи подерется с Чарльзом Оливейрой на UFC 274 в Финиксе, Аризона.