«От удара его колени согнулись в одну сторону, а потом в другую». Как Джастин Гэтжи вырубил хулигана в колледже
Один из самых стихийных нокаутеров в истории UFC Джастин Гэтжи вырубал людей задолго до того, как посетил первую в жизни тренировку по ударным видам единоборств. Как вам, например, такой симпатичный факт — Джастин выиграл первый бой в любителях и первый бой в профессионалах слэм-нокаутом? Много ли вам известно среди знаковых бойцов ММА тех, кто открывал карьеру и в любителях, и в профи сочными нокаутами без использования ударной техники?
Вот так 19-летний борец Гэтжи запустил карьеру в любителях.
А вот так — в профи (нокаутировал броском бедолагу Кевину Крума за попытку армбара).
Хотя с тренером по ударной работе Джастин начал работать только со своего пятого боя в профессионалах (причиной этого стал страшный пропущенный панч в голову в поединке против Маркуса Эдвардса — это был первый бой Гэтжи, когда ему пришлось пройти все 15 минут), понимание того, что у него в руках бомбы, пришло к нему задолго до старта в ММА. В веселые и солнечные студенческие времена Джастин стал невольным участником большой драки, в ходе которой он заступился за избитого до слез парня. Это выразилось в виде однопанчевого нокаута, брутальность которого шокировала даже самого Гэтжи.
«Помню, как-то в колледже разразилась большая драка, — рассказывает Гэтжи в интервью TMZ. — Я прижался к стене и стал просто смотреть, что происходит. Рядом со мной стоял один парень, и тут на него налетел другой и начал месить коленями. Он так сильно бил его, что тот заплакал. Я крикнул тому: «Оставь его!»
Он повернулся ко мне: «Хочешь зарубиться?» Я просто подбежал и ударил боковым ему в голову. У него от удара колени согнулись сначала в одну сторону, потом в другую, и он просто рухнул. Я даже заорал от неожиданности: «Ойййй, дерьмо!» Потом меня начали искать его друзья, я спрятался на дереве... Они бегали везде и орали: «Где этот г*****?» Я спрыгнул с дерева и побежал домой».
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