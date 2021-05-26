«От удара его колени согнулись в одну сторону, а потом в другую». Как Джастин Гэтжи вырубил хулигана в колледже

Заступился за избитого студента.

Один из самых стихийных нокаутеров в истории UFC Джастин Гэтжи вырубал людей задолго до того, как посетил первую в жизни тренировку по ударным видам единоборств. Как вам, например, такой симпатичный факт — Джастин выиграл первый бой в любителях и первый бой в профессионалах слэм-нокаутом? Много ли вам известно среди знаковых бойцов ММА тех, кто открывал карьеру и в любителях , и в профи сочными нокаутами без использования ударной техники?

Вот так 19-летний борец Гэтжи запустил карьеру в любителях.

А вот так — в профи ( н окаутировал броском бедолагу Кевину Крума за попытку армбара).

Хотя с тренером по ударной работе Джастин начал работать только со своего пято го боя в профессионалах (причиной этого стал страшный пропущенный панч в голову в поединке против Маркуса Эдвардса — это был первый бой Гэтжи, когда ему пришлось пройти все 15 минут), понимание того, что у него в руках бомбы, пришло к нему задолго до старта в ММА. В веселые и солнечные студенческие времена Джастин стал невольным участником большой драки, в ходе которой он заступился за избитого до слез парня. Это выразилось в виде однопанчевого нокаута, брутальность которого шокировала даже самого Гэтжи.

« Помню, как-то в колледже разразилась большая драка, — рассказывает Гэтжи в интервью TMZ. — Я прижался к стене и стал просто смотреть, что происходит. Рядом со мной стоял один парень, и тут на него налетел другой и начал месить коленями. Он так сильно бил его, что тот заплакал. Я крикнул тому: «Оставь его!»