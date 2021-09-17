Джастин Гэтжи не только сеет насилие. Он любит смотреть на пчел, а как-то в колледже не ответил на удар по лицу

Мирный воин.

Путь Джастина Гэтжи в смешанных единоборствах окутан ущербом и насилием. Только в последнем бою он, пожалуй, впервые в жизни выпустил соперника из клетки здоровым и победоносным, но и то. Хоть Хабиб и не получил тяжелые увечья от ударов Гэтжи, позже он назовет их самыми сильными, с которыми ему когда-либо доводилось сталкиваться.

Все остальные оппоненты Джастина в UFC приняли от него серьезную трепку — Джонсон был просто снесен волной ущерба, щеки Альвареса от гематом разбухли, как нитратные дыни, нос сломался, у Порье разрыв мышцы бедра от лоукиков, Барбоза, Вик, Ковбой и Фергюсон проиграли нокаутами (Вик и Фергюсон больше не были прежними). Слишком уж сильно бьет Джастин и слишком юрко пробирается под встречными ударами к цели — немногие выживают.

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Некоторые истории из его повседневной жизни также удачно играют на образ человека, сеющего насилие (в 2-летнем возрасте укусил собаку, которая укусила его первым, в школе как-то ради интереса ударил головой столешницу в пекарне и нокаутировал сам себя), но есть в его биографии и эпизоды, создающие совсем другого Гэтжи. Романтичную натуру, миротворца, человека, желающего быть социально полезным.

Недавно Джастин побывал на подкасте UFC Unfiltered, где ведущие Джим Нортон и Меган Оливи вытащили из него ранее неизвестные истории про учебу в колледже, уличные драки и увлечение садом. Ниже — самое интересное.

«После тренировок я люблю смотреть на пчел и бабочек в моем саду. Пчелы — мои друзья»

«Недавно я купил себе новый дом. Умею ли я что-то чинить по хозяйству? Нет, но у меня есть друзья, которые мне всегда помогут. Единственная работа по дому, которую я делаю — это ухаживаю за садом. И, как оказалось, я неплохой садовник. Я высадил в саду 10 саженцев. Из них не прижился только один. Мне сказали, что это результат лучше среднего. После тренировок я люблю сидеть в саду и смотреть на пчел и бабочек.

Здорово, когда они весь день летают рядом. Я не боюсь пчел. Сейчас по жизни меня пугают только полеты на самолетах. Но когда-то я боялся пчел и ос. Одно время я работал маляром, красил дома. И там в одном месте меня всегда атаковали осы. Не понимаю, что они за создания, всегда специально к тебе привязываются. Но с пчелами у меня сейчас нормально. Это мой сад, и я чувствую, что они мои друзья".

«Какой-то 40-летний мужик ударил меня по лицу и единственный раз в жизни я решил не отвечать»

«Как-то на вечеринке в колледже мне ударили по лицу, и я сказал ему: «Ты бьешь, как лох». Нас там было 6 человек борцов и их 10 человек. Среди нас был один борец-тяжеловес, и он уже прилично завелся. Поэтому я понимал, что кто-то с той стороны потеряет здоровье. И единственный раз в жизни я не стал отвечать на удар, а сказал своим: «Не будем обострять, никаких драк».

К тому моменту у меня уже были проблемы из-за одной массовой драки в колледже, в которой я, по сути, даже не участвовал. А этому парню, который дал мне по лицу на вечеринке, было где-то 40 лет. Представь, на колледж-вечеринке откуда-то взялся 40-летний. И он шлепнул меня по лицу. Колледж, конечно, был веселым временем".

«Я год посещал лекции по статистике, но так и не понял, что такое матожидание»

«Я хорошо учился в колледже, но мне потребовался год, чтобы во всё въехать. В конце первого курса меня едва не отчислили. Я хотел изучать уголовное право, а меня определили на статистику. Просто не было рядом людей, кто бы подсказал... Сказали: «Будешь ходить на статистику?». Я говорю: «Да без проблем. С математикой у меня порядок». И они меня забросили туда, потом я быстро понял, что это не математика. Там учили использовать какое-то мю (матожидание в теории вероятностей — прим.), я так и не понял, что это такое, хотя отучился год.

Представьте, как я был плох, если в конце года преподаватель сказал: «Возьми билеты домой, напиши мне ответ, и я поставлю зачет». Но я сказал: «Нет, я не заслужил». Хотя это был тупой ход, стоило взять домой. Но я ведь ничего не знал о статистике. Полный ноль. Потом меня перевели на факультет социальных услуг. Я всегда был хорошим лжецом... даже не лжецом, а спорщиком. Тем, кто выпутается из любого разговора. Мама говорила, что я должен стать адвокатом. Но нетушки, я не могу так долго учиться. Я даже не смог получить зачет по статистике. В итоге я хотел стать кем-то, кто будет работать с трудными подростками — на той стадии, пока они еще не превратились в уголовников. Что-то вроде испытательных сроков".