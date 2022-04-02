Монашеский фрукт, мука из тапиоки и морские гребешки с лингвини. Как преобразилась диета Джастина Гэтжи

Взялся за ум.

Перед поединком с Майклом Чэндлером в ноябре прошлого года Джастин Гэтжи впервые в карьере нанял личного диетолога. Шаг, по меркам современной спортивной науки, запоздалый — сегодняшние элитные бойцы уже в 20—25 лет начинают работать с нутрициологами, а Джастин к этому пришел только в 33 года. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Работу диетолога можно было хорошо увидеть по внешнему виду Гэтжи в поединке с Чэндлером. Впервые у тела Джастина проглядывались какие-то признаки рельефа. По структуре у него немного залитое и рыхловатое тело, а тут оно выглядело твердым и мускулистым.

Гэтжи в поединке с Чэндлером. Фото USA Today Sports

«В молодости после боев я поедал много выпечки — пончики со сладким сиропом, блины, хлеб, — объяснял он BT Sport перед боем с Чэндлером решение изменить подход к питанию. — Такая еда просто умножает на ноль огромное количество проделанной работы в зале. Сейчас я должен питаться правильнее и принимать лучшие решения между боями. Это даст мне эффект Тома Брэйди — я буду драться гораздо дольше.

Впервые в жизни нанял повара, она работает со мной уже 9 недель. Мне казалось, что я питаюсь правильно, но выяснилось, что нет. Я просушился благодаря новому питанию, выгляжу лучше. Теперь смогу зайти в бой с большим количеством мышечной массы. Питание после боя? Я сказал диетологу, что две недели буду отъедаться чем хочу, а потом снова сяду на правильное питание".

К поединку против Чарльза Оливейры Джастин продолжает работать с тем же диетологом. На недавнем подкасте у легенд ММА Дэна Северна и Дона Фрая Dan and Don's Toxic Masculinity Podcast он впервые детализировал, как конкретно выглядит его меню и какие идеи стоят за такой диетой.

Дэн Северн: «Джастин, можешь рассказать, как выглядит сейчас твоя диета, чтобы люди понимали, что это такое — питаться правильно. Потому что Дон Фрай, например, это доисторический человек, для него лучшая еда — это просто большой кусок мяса».

Джастин Гэтжи: «Вчера вечером я ел обжаренные на оливковом масле морские гребешки c пастой лингвини. На завтрак у меня смузи. Оно делается из фунта капусты, миндальной пасты, миндального молока, мороженых ягод, йогурта и ложки Athletic Greens (спортпита из 75 минералов и витаминов. — Прим. «СЭ»). После этого смузи я выпиваю еще и сок холодного отжима из овощей. По сравнению с прошлым этапом моей карьеры сейчас я потребляю утром в 100 раз больше овощей.

На обед у меня сегодня филе-миньон. Она [шеф-повар и диетолог] как-то сложно его готовит. Кусок мяса маринуется, потом готовится обжарка из зеленого чили и лайма. Она смешивает стейк с этой обжаркой и помещает его настаиваться на 24 часа. Потом обжаривает его и подает к столу с брокколи. Это вкусная тема. Диетолог убрала из моего рациона очень много сахара и молочки. Она называет мою диету противовоспалительной. Вместо переработанного магазинного сахара мы используем натуральный подсластитель из монашеского фрукта*, кленовый сироп, экстракт стевии. Я очень люблю соус «Альфредо», но так так он не особо полезный, она нашла способ приготовления цветной капусты так, что моему мозгу кажется, что я кушаю сливочный соус.

Джастин Гэтжи и Дэн Иге.

Она удивительный повар, ее знания о еде на другом уровне. Я ем все полезное и получаю то же удовольствие, как раньше, когда я ел что хотел. Она владеет Центром здоровья в Лос-Анджелесе, составляет меню для посетителей. И мне повезло, что я смог пригласить ее как моего личного повара. Я ее единственный клиент, с кем она работает индивидуально. Вместо обычных тортилий мы готовим теперь тортильи на миндальной муке, на муке из тапиоки. Я даже не слышал о такой фигне, если честно.

Но все это дерьмо работает. Я нанял ее перед прошлым боем, и это был первый раз в моей карьере, когда мне не пришлось гонять вес в день взвешивания. Я чувствовал себя прекрасно и на бой выходил гораздо более уверенным. Когда ты знаешь, что ты много месяцев ел что нужно, спал как нужно, это дает большую уверенность. Каждый обед она готовит мне салат на бальзамическом уксусе. Мы, борцы, ненавидим салаты, что мы кролики, что ли, есть такое. Никогда в жизни я не ел салат, но сейчас я ем и наслаждаюсь. Мне ни о чем не нужно беспокоиться, она сама ходит по магазинам и ищет все продукты. Я тоже ем много мяса, на ужин у меня сегодня будут бараньи отбивные".

*Монашеский фрукт произрастает на юге Китая и севере Таиланда. По виду это небольшая коричневая дыня размером с большое яблоко. Внутри него содержится один из лучших в природе натуральных подсластителей. В этом подсластителе нулевое содержание калорий, натрия и жира. При этом на вкус он гораздо слаще сахара. В 2004 году Китай как основной экспортер плодов монашеского фрукта запретил вывоз из страны семян и генетического материала этих плодов.