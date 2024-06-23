Волков и Павлович устроили кровавую рубку! После боя Сергей жестко оттолкнул соотечественника

Драго переиграл Павловича по очкам.

Вечером 22 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялся турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Роберт Уиттакер встретился с Икрамом Алискеровым. А во втором по значимости поединке сразились два россиянина — Сергей Павлович и Александр Волков.

Анонс боя Волкова и Павловича расстроил многих фанатов из России. Топовые русские тяжи спарринговали друг с другом в московском зале Strela, но не отклонили предложение от UFC. Во время дуэли взглядов бойцы даже вступили в словесную перепалку, пытаясь разобраться, кто именно должен был отказаться, но к общему мнению, судя по всему, так и не пришли.

Павлович подходит к поединку с Волковым после поражения от Тома Аспиналла в бою за временный пояс в тяжелом весе. До этого Сергей выиграл шесть боев кряду, каждый из них — нокаутом в первом раунде. Волков идет на серии из трех побед, а последнее поражение он также потерпел от Тома Аспиналла. Оба россиянина уступили Аспиналлу в первом раунде, но если Сергей был нокаутирован, но Александра англичанин поймал на болевой прием. Волков после той неудачи победил Жаирзиньо Розенструйка, Александра Романова и Тая Туйвасу.

Соперники начали осторожно — на первой минуте не последовало ни одного акцентированного удара. Волков много работал ногами, не подпуская соперника слишком близко, Павлович выцеливал голову — первое попадание с левой случилось спустя полторы минуты после старта. Сергей напирал, атаковал одиночными ударами, но Волков не тушевался, как это было со многими прошлыми соперниками Павловича. Удары Сергея Александр старался встречать, но к концу раунда Павлович только усиливал напор, и по лицу Драго было видно, что в тоннаже ударов его соперник не потерял.

В том же ключе начался и второй отрезок. Павлович действовал первым номером, стараясь выбрать момент для нокаута, а Волков работал на очки и проводил много ударов ногами. Сергей тоже отметился неожиданным хай-киком, но удар пришелся в плечо Волкову. Александр работал ногами точнее — один из его махов попал в цель, но потрясти соперника не получилось. А в конце раунда Волков хорошо попал левым хуком — Павлович не увидел удар. Первые два отрезка Александр, вероятно, забрал, поэтому Сергею нужно было рисковать.

Финальный раунд начался с тех же аккуратных лоу-киков от Волкова — Павлович отвечал одинарными ударами. В середине отрезка Сергей начал попадать активнее и, казалось, был близок к финишу, но лица при этом были разбиты у обоих бойцов, а по акцентированным ударам весомое преимущество имел Волков. На последней минуте Павлович пошел в клинч, но перевести Александра у него не получилось. Поединок остался без досрочного финиша, а после сирены Павлович агрессивно оттолкнул Волкова, когда тот подошел поговорить.

Судьи в своем решении были единогласными: победа Волкова — 30:27, 30:27, 29:28. Александр переиграл Сергея, а интервью давал с флагом России на спине. Волков в интервью Даниэлю Кормье заявил, что хотел бы провести поединок с Джоном Джонсом — сложно представить, что такой бой состоится в ближайшее время. Павлович же потерпел второе поражение подряд — похоже, его возвращение в титульную гонку откладывается.