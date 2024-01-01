«Хабиб говорит: «Пойдем один на один!», Слава отвечает: «Пойдем!» Я говорю: «Че вы?!» Амагов — легендарный чеченский Борз

Он был одним из лучших бойцов России, но после двух побед в UFC остановил карьеру в ММА.

9 декабря в Дубае состоялся турнир «Ночь чемпионов IBA», где выступили Евгений Тищенко, Альберт Батыргазиев, муслим Гаджимагомедов, а Конор Макгрегор и Петр Ян провели битву взглядов. Было множество почетных гостей — это и Костя Цзю, и Александр Поветкин, и Денис Лебедев, и Ислам Махачев. А еще в кулуарах корреспондент вдруг встретил Адлана Амагова — одного из лучших российских бойцов начала 2010-х, бившегося и в Strikeforce и в UFC, как-то нокаутировавшего в спарринге самого Джона Джонса. Амагов — боец талантливейший, но, по сути, завершил карьеру уже в 29 лет. Через три года, в 2016-м, провел еще один бой, выиграл, однако после завязал с ММА совсем.

В итоге с Борзом («Волк» с чеченского, прозвище Амагова в ММА) получилось спонтанное интервью — про Хамзата Чимаева, Ислама Махачева, Шару Буллета, самый сложный бой, как разнял Хабиба и Вячеслава Василевского, как отказался от схватки с Магомедом Исмаиловым.

- Не ожидал увидеть вас на вечере бокса в Дубае. Какими судьбами?

- Меня пригласили организаторы (IBA. — Прим. «СЭ»). Кирилл Щекутьев пригласил, и я прилетел. Смотрим бокс. Хорошие, красивые бои.

- Часто следите за боксом?

- Не сказал бы. Так как я сам бывший эмэмэйшник, я больше ММА смотрю. А так — смотрю бокс. Не так, как ММА, но смотрю. Интересно.

- Что последнее включали из бокса и ММА?

- Что последнее включил... Спалился, да (смеется)? Нганну и Фьюри смотрел. А из ММА...

- Махачев, Чимаев на турнире в Абу-Даби выступили.

- А, да-да. Этот кард весь смотрел.

- Как вам выступление Хамзата Чимаева?

- По-моему, Усман [до боя с Чимаевым] всего два тейкдауна пропустил... Короче, за один этот бой Чимаев, по-моему, рекорд установил [по переводам Камару Усмана]. В первом раунде он уверенно победил, а потом сбавил. Потом выяснилось, что у Хамзата была травма пальца. А так — главное, что победил, выиграл у серьезного противника. Человек десять лет был первым номером в мире. А еще Хамзат год не дрался, и это тоже сказалось. Он уверенно выиграл, с чем мы его и поздравляем.

- Чимаев готов к бою за пояс в среднем весе?

- Сейчас эти подерутся... Ди Си или Дю Сю (21 января, бой за титул чемпиона UFC в среднем весе, Шон Стриклэнд vs Дрикус дю Плесси. — Прим. «СЭ»). Думаю, с ними ему можно попробовать. Если подготовится, то, конечно, у Хамзата будут шансы.

- Хамзат же не проводил пятираундовых боев...

- Это да. А может, он и в первом [раунде] закончит (улыбается).

- Как вам хай-кик Махачева в бою с Волкановски?

- Как говорят дагестанцы: атомный хай-кик!

- С Исламом знакомы?

- Да. Очень хороший парень. Не то что как спортсмен, а как человек — воспитанный, культурный. Здесь с ним повидались, поздоровались, пообщались.

- Там где Ислам — там и Хабиб.

- Да, Хабиба тоже давно знаю. Мы еще вместе в Америку поехали, там тренировались, выступали. Они очень хорошие, достойные ребята.

2012 год, Хабиб Нурмагомедов и Адлан Амагов. Фото Соцсети

- Как тогда в Америке с Хабибом боролись?

- Мне было нелегко с Хабибом. Тем более тогда, когда я только с рукопашки перешел. У него всегда была борьба хорошая. Хорошая борьба, ударка, непобежденный чемпион мира, лучший боец мира.

- Вы же 7 лет назад дрались по рукопашке с Романом Копыловым, который сейчас набирает обороты в UFC.

- Да-да. Я на связи с Романом. Тоже воспитанный парень. Мы с ним два раза два раза дрались — по КЕ (комплексное единоборство. — Прим. «СЭ») и рукопашке. У нас 1-1 счет. В UFC у него, по-моему, первый или второй бой неудачный был.

- Два боя проиграл, а теперь вышел на серию из четырех побед нокаутом.

- Хорошо идет. У него сейчас с Магой Исмой по грэпплингу схватка в Санкт-Петербурге (схватка состоялась 17 декабря в Санкт-Петербурге на турнире ACBJJ, Исмаилов выиграл по решением судей. — Прим. «СЭ»).

- Почему бы вам не побороться?

- Мне предлагали с Магой Исмой побороться. Заурбек Хасиев сказал Марату. А Марат мне позвонил, и я сказал ему: «Если Мага мне поддастся, я выйду» (смеется). Не хочу проигрывать.

- Вы поддерживаете форму?

- Да, хожу в зал, тренируюсь.

- Боретесь, спаррингуете, качаетесь?

- Не спаррингую. Борюсь — да. По боксу давно не работал, не стоял в парах. А так — борюсь, грэпплинг, борьба, качаюсь. До балла могу еще побороться.

Джон Джонс показывает фирменный жест Адлана Амагова. Фото Соцсети

- Про Джона Джонса. Вы же ему пробили корпус ударом с разворота?

- Это случается в залах. Я об этом не говорил, потому что мне кажется, что это некрасиво, неправильно [раскрывать о таком]. Он сам сказал об этом в интервью, и это разлетелось. Да, было такое. Это нормально, такое бывает.

- Когда последний раз общались с Джоном Джонсом?

- Давно это было.

- Можно назвать его лучшим бойцом планеты или же все-таки Ислам Махачев опережает его в рейтинге pound-for-pound?

- Брат, смотри: Ислам на данный момент лучший. Джон Джонс в свое время был лучшим, а сейчас давно не дерется. Каждый по-своему хорош. Оба хорошие. Но Исламу на данный момент равных нет, он номер один, с этим нельзя спорить. Джонс Джонс долго не выступает, а в свое время он был лучшим.

- Наверняка следите и за Томом Аспиналлом?

— А, да... Блин, Павлович подвел. Так болел за него... Я его хорошо знаю, давно еще. Мы с ним выступали по рукопашке. Он за нашу команду выступал. Хорошо шел так...

- Что он сделал не так?

- У него всегда манера боя такая. Он всегда идет вперед, рубится. Зная, что этот парень скоростной, скорость у него не тяжа, он быстро двигается, надо было, мне кажется, как-то аккуратно подергать, не спешить, первые 2 минуты хотя почувствовать дистанцию. Мне кажется, он чуть поспешил. Это сугубо мое личное мнение со стороны, как болельщика.

- Как бы сложился бой Джона Джонса против Аспиналла?

- Тоже интересно. Если первые два раунда пройдут, мне кажется, Джонс победит.

- В марте был на турнире Hardcore Boxing в Дубае, и тогда я провел день с Шарой Буллетом.

- Пиратом же его называют (улыбается)? Да, видел его дебют.

- Мы проходили тогда мимо одного ресторана в Дубае, вы там ужинали. И с места встали, проявили уважение.

- Ну, это у нас вайнахов в крови, братан. Если человек подходит, мы автоматом встаем. Может быть, Шару узнал как спортсмена? Все равно же о бойцах слышишь. В России он выступал, известным был. Наверно, поэтому и встал.

- Большое будущее у парня?

- Иншааллах. Надеемся. Самое главное — данные есть, желание есть у парня.

- Для болельщиков был бы фантастическим бой Чимаев — Шара Буллет. Чисто со спортивной точки зрения вы бы хотели, чтобы они сразились?

- Если честно, нет. А что им между собой драться? В мире миллиарды человек. А в будущем этот бой возможен, если Шара поднимется в рейтинге. Сейчас у них разные рейтинги. Хамзат, по-моему, второй или третий номер рейтинга. А так — все возможно.

- Ваш самый памятный поединок в карьере?

- Не знаю даже, про какой сказать... Такой сложный один бой был — в Азербайджане. Я за Азербайджан выступал. Аттила Вей, по-моему, звали этого парня. Потом он в Bellator «восьмерку» выиграл. Я с ним вничью подрался. Очень сложный бой был. Я тогда был молод, думал, что выйду и досрочно выиграю. После первого раунда я умер — имею в виду, что дыхалка закончилась. А оставшиеся 10 минут — я не помню, как дрался. Чисто на характере, как говорится. Нам ничью дали. Очень тяжелый бой был.

- Самое приятное воспоминание из времен, когда тренировались вместе с Хабибом?

- Да все было хорошо, интересно. С нами еще Азамат Гашимов был. Тренировались в одном зале, кушали. Самое главное — ни одного плохого момента не случилось.

— Так Хабиб же...

- А, со Славой (Вячеслав Василевский рассказывал, как чуть не подрался с Хабибом после спарринга. — Прим. «СЭ»). Это было, да. Я тогда работал на лапах, и мне менеджер Сэм сказал, что они закусились. Мол, надо подойти. Я подошел... Так обычно бывает на спаррингах. Хабиб чуть понервничал, там Слава... Не помню точно сейчас. В ударке у них, по-моему, что-то было. И они хотели один на один выйти. Хабиб говорит: «Пойдем один на один!», Слава говорит: «Пойдем!» Я говорю: «Че вы?!». Так и успокоились. Это нормально.