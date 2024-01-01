Хедкик от Махачева, месть Адесаньи. 10 самых жестких нокаутов года
2023 год подарил фанатам единоборств безумное количество эпичных поединков, которые далеко не всегда заканчивались досрочно. Очень часто самые красивые финиши происходят в боях между соперниками, от которых этого не ждешь. Вспоминаем самые зрелищные нокауты уже ушедшего года и надеемся, что в 2024-м что-то подобное мы будем видеть чаще.
Джош Эмметт — Брайс Митчелл
Один из самых красивых ударов года был донесен на последнем турнире UFC в 2023 году. Это сделал Джош Эмметт, который изначально даже не должен был биться против Брайса Митчелла. Брайс вышел на коротком уведомлении после того, как с поединка из-за травмы снялся Гига Чикадзе.
Оказалось, это одна из самых страшных ошибок в карьере Митчелла. Эмметт сложил его по истечении второй минуты первого раунда, когда донес правый прямой в челюсть. 39-летний ветеран благодаря этой победе вряд ли вернется в титульную гонку, зато карьера его соперника-плоскоземельца окончательно пошла вниз: в 2023 году он проиграл еще и Илие Топурии.
Генри Эскалона — Херардо Босо
Возможно, один из лучших нокаутов года выдал недавний любитель Генри Эскалона из Венесуэлы. В октябре на турнире Legion MMA 7, который проходил на родине Эскалоны, боец вырубил соотечественника Херардо Босо.
Поединок завершился в первом раунде после того, как Эскалона поймал Босо летящим коленом. Босо не упал — получилось даже хуже для него. Он оказался в замороженном состоянии, и его опустил руками на канвас уже сам Эскалона. Естественно, о том, чтобы добивать соперника, речи быть не могло.
Ислам Махачев — Александр Волкановски 2
Реванш Махачева и Волкановски ждали все, но многие хотели бы увидеть его при других обстоятельствах. Австралийский чемпион в полулегком весе спас турнир UFC 294 после того, как рассечение на тренировке получил Чарльз Оливейра. На подготовку к Махачеву у него оставалось 11 дней.
Ислам при этом тоже готовился не к Волкановски, но отлично перестроился на менее рослого соперника, вырубив Волка в первом раунде красивейшим хедкиком. В 2023 году подобных финишей в UFC было не слишком много. В первую очередь на ум приходят Махачев и его возможный следующий соперник.
Нордин Махиддин — Абдарман Кулибали
Зато не один такой нокаут случался вне промоушена. В сентябре турнир по кикбоксингу Glory 88 в Париже завершился разочарованием: Бадр Хари, который должен был биться в главном событии вечера, отказался участвовать из-за землетрясений в Марокко, унесших жизни множества его соотечественников.
Но ивент не обошелся без красивого нокаута. Представитель Франции Нордин Махиддин вырубил другого бойца из этой страны, Абдармана Кулибали, в самом конце третьего раунда. Махиддин пропустил удар коленом по корпусу, но сразу ответил хай-киком, который прилетел точно в челюсть. Еще секунда и пара сантиметров, и Кулибали мог бы спастись, но в итоге он просто рухнул на настил.
Исраэль Адесанья — Алекс Перейра 2
Второй поединок новозеландца и бразильца в рамках UFC и четвертый, если учитывать кикбоксинг. Перейра отобрал у Иззи пояс в ноябре 2022-го, когда проигрывал весь бой и вырубил Адесанью в пятом раунде. В этот раз на определение победителя потребовалось меньше времени.
Во втором раунде Исраэль отдал инициативу бразильцу — Перейра почувствовал уверенность и пошел вперед с тяжелыми ударами. Адесанья же спрятался за глухим блоком, чтобы неожиданно выбросить правый оверхенд и правый боковой. Перейра упал в глухой нокаут, а новозеландец не только поразил невидимыми стрелами тело давнего соперника, но и мелочно отомстил его сыну, который в 2017 году издевательски кривлялся, когда сам Адесанья упал в нокаут от удара его отца.
Сэмюэл Антви — Мэйсон Картрайт
В боксе красивых нокаутов в разы меньше, чем в ММА, но и там можно встретить что-то удивительное. Осенью в английском Болтоне состоялся бой за пояс BBBofC British в 154 фунтах. В 12-м раунде Сэм Антви (17-2) вырубил Мэйсона Картрайта (19-4-1) и завоевал пояс.
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг
Шон О'Мэлли получил возможность побиться за пояс после неожиданной и довольно спорной победы над Петром Яном. Тогда американец поднялся с 11-й строчки сразу на первую и стал главным претендентом. Правда, в его шансы против цепкого и габаритного Стерлинга мало кто верил.
Итогом стала победа О'Мэлли в начале второго раунда. Вчистую проиграв первую пятиминутку, Шон поймал Стерлинга одним ударом, которым уронил чемпиона на канвас. После длительных добиваний рефери Марк Годдард бой остановил. И хотя попытки О'Мэлли добить Алджамейна впечатление от нокаута смазали, правый прямой, после которого чемпион упал, получился превосходным.
Тим Цзю — Карлос Окампо
Еще один красивый нокаут из бокса мы увидели в поединке российского австралийца Тима Цзю. В поединке с Карлосом Окампо защитил временный пояс WBO в первом среднем весе. Все закончилось всего за 77 секунд.
По истечении первой минуты Цзю правым боковым отправил Окампо в нокдаун, но после того как мексиканец поднялся и смог продолжить, ему оставалось недолго. Спустя примерно пять секунд сын Кости Цзю натурально догнал Окампо и уронил его левым сбоку. После этого продолжать Карлос был уже не в состоянии.
Джастин Гэтжи — Дастин Порье 2
Еще один удивительный реванш. В первом поединке больше пяти лет назад Порье финишировал Гэтжи в четвертом раунде, но с тех пор оба бойца изменились: если Джастин серьезно вырос, то Дастин скорее пошел на спад.
Первый раунд остался за Порье, который все равно выглядел не слишком уверенно и постоянно поправлял шорты. А второй отрезок продлился лишь минуту — ровно на отметке 1:00 Порье уже лежал на канвасе после хай-кика от Гэтжи. Удар оказался нокаутирующим, несмотря на то что Порье его видел и пытался защититься.
Леви Каррьель — Эльезер Кубанза
На совместном турнире Brave CF и Hexagone MMA, который также прошел во Франции, встретились французы Леви Каррьель и Эльезер Кубанза. Бойцы открывали кард, и вряд ли от них ждали чего-то сверхъестественного, но Каррьель закончил все уже по истечении второй минуты первого раунда.
Леви отправил соперника в глухой нокаут хай-киком, попутно поменяв ноги и смутив соперника. Когда Кубанза упал на канвас, Каррьель еще и добил хаммерфистом, но рефери быстро его остановил.