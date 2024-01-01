Хедкик от Махачева, месть Адесаньи. 10 самых жестких нокаутов года

2023-й в единоборствах получился насыщенным и зрелищным.

2023 год подарил фанатам единоборств безумное количество эпичных поединков, которые далеко не всегда заканчивались досрочно. Очень часто самые красивые финиши происходят в боях между соперниками, от которых этого не ждешь. Вспоминаем самые зрелищные нокауты уже ушедшего года и надеемся, что в 2024-м что-то подобное мы будем видеть чаще.

Джош Эмметт — Брайс Митчелл

Один из самых красивых ударов года был донесен на последнем турнире UFC в 2023 году. Это сделал Джош Эмметт, который изначально даже не должен был биться против Брайса Митчелла. Брайс вышел на коротком уведомлении после того, как с поединка из-за травмы снялся Гига Чикадзе.

Оказалось, это одна из самых страшных ошибок в карьере Митчелла. Эмметт сложил его по истечении второй минуты первого раунда, когда донес правый прямой в челюсть. 39-летний ветеран благодаря этой победе вряд ли вернется в титульную гонку, зато карьера его соперника-плоскоземельца окончательно пошла вниз: в 2023 году он проиграл еще и Илие Топурии.

Генри Эскалона — Херардо Босо

Возможно, один из лучших нокаутов года выдал недавний любитель Генри Эскалона из Венесуэлы. В октябре на турнире Legion MMA 7, который проходил на родине Эскалоны, боец вырубил соотечественника Херардо Босо.

Поединок завершился в первом раунде после того, как Эскалона поймал Босо летящим коленом. Босо не упал — получилось даже хуже для него. Он оказался в замороженном состоянии, и его опустил руками на канвас уже сам Эскалона. Естественно, о том, чтобы добивать соперника, речи быть не могло.

Ислам Махачев — Александр Волкановски 2

Реванш Махачева и Волкановски ждали все, но многие хотели бы увидеть его при других обстоятельствах. Австралийский чемпион в полулегком весе спас турнир UFC 294 после того, как рассечение на тренировке получил Чарльз Оливейра. На подготовку к Махачеву у него оставалось 11 дней.

Ислам при этом тоже готовился не к Волкановски, но отлично перестроился на менее рослого соперника, вырубив Волка в первом раунде красивейшим хедкиком. В 2023 году подобных финишей в UFC было не слишком много. В первую очередь на ум приходят Махачев и его возможный следующий соперник.

Нордин Махиддин — Абдарман Кулибали

Зато не один такой нокаут случался вне промоушена. В сентябре турнир по кикбоксингу Glory 88 в Париже завершился разочарованием: Бадр Хари, который должен был биться в главном событии вечера, отказался участвовать из-за землетрясений в Марокко, унесших жизни множества его соотечественников.

Но ивент не обошелся без красивого нокаута. Представитель Франции Нордин Махиддин вырубил другого бойца из этой страны, Абдармана Кулибали, в самом конце третьего раунда. Махиддин пропустил удар коленом по корпусу, но сразу ответил хай-киком, который прилетел точно в челюсть. Еще секунда и пара сантиметров, и Кулибали мог бы спастись, но в итоге он просто рухнул на настил.

Исраэль Адесанья — Алекс Перейра 2

Второй поединок новозеландца и бразильца в рамках UFC и четвертый, если учитывать кикбоксинг. Перейра отобрал у Иззи пояс в ноябре 2022-го, когда проигрывал весь бой и вырубил Адесанью в пятом раунде. В этот раз на определение победителя потребовалось меньше времени.

Во втором раунде Исраэль отдал инициативу бразильцу — Перейра почувствовал уверенность и пошел вперед с тяжелыми ударами. Адесанья же спрятался за глухим блоком, чтобы неожиданно выбросить правый оверхенд и правый боковой. Перейра упал в глухой нокаут, а новозеландец не только поразил невидимыми стрелами тело давнего соперника, но и мелочно отомстил его сыну, который в 2017 году издевательски кривлялся, когда сам Адесанья упал в нокаут от удара его отца.

Сэмюэл Антви — Мэйсон Картрайт

В боксе красивых нокаутов в разы меньше, чем в ММА, но и там можно встретить что-то удивительное. Осенью в английском Болтоне состоялся бой за пояс BBBofC British в 154 фунтах. В 12-м раунде Сэм Антви (17-2) вырубил Мэйсона Картрайта (19-4-1) и завоевал пояс.

Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг

Шон О'Мэлли получил возможность побиться за пояс после неожиданной и довольно спорной победы над Петром Яном. Тогда американец поднялся с 11-й строчки сразу на первую и стал главным претендентом. Правда, в его шансы против цепкого и габаритного Стерлинга мало кто верил.

Итогом стала победа О'Мэлли в начале второго раунда. Вчистую проиграв первую пятиминутку, Шон поймал Стерлинга одним ударом, которым уронил чемпиона на канвас. После длительных добиваний рефери Марк Годдард бой остановил. И хотя попытки О'Мэлли добить Алджамейна впечатление от нокаута смазали, правый прямой, после которого чемпион упал, получился превосходным.

Тим Цзю — Карлос Окампо

Еще один красивый нокаут из бокса мы увидели в поединке российского австралийца Тима Цзю. В поединке с Карлосом Окампо защитил временный пояс WBO в первом среднем весе. Все закончилось всего за 77 секунд.

По истечении первой минуты Цзю правым боковым отправил Окампо в нокдаун, но после того как мексиканец поднялся и смог продолжить, ему оставалось недолго. Спустя примерно пять секунд сын Кости Цзю натурально догнал Окампо и уронил его левым сбоку. После этого продолжать Карлос был уже не в состоянии.

Джастин Гэтжи — Дастин Порье 2

Еще один удивительный реванш. В первом поединке больше пяти лет назад Порье финишировал Гэтжи в четвертом раунде, но с тех пор оба бойца изменились: если Джастин серьезно вырос, то Дастин скорее пошел на спад.

Первый раунд остался за Порье, который все равно выглядел не слишком уверенно и постоянно поправлял шорты. А второй отрезок продлился лишь минуту — ровно на отметке 1:00 Порье уже лежал на канвасе после хай-кика от Гэтжи. Удар оказался нокаутирующим, несмотря на то что Порье его видел и пытался защититься.

Леви Каррьель — Эльезер Кубанза

На совместном турнире Brave CF и Hexagone MMA, который также прошел во Франции, встретились французы Леви Каррьель и Эльезер Кубанза. Бойцы открывали кард, и вряд ли от них ждали чего-то сверхъестественного, но Каррьель закончил все уже по истечении второй минуты первого раунда.

Леви отправил соперника в глухой нокаут хай-киком, попутно поменяв ноги и смутив соперника. Когда Кубанза упал на канвас, Каррьель еще и добил хаммерфистом, но рефери быстро его остановил.