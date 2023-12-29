«Миша, ради дочек своих поработай! Свое делай! Делай свое!» Скандальный бой русского самбиста и чемпиона UFC

Михаил Илюхин говорит, что Рэнди Кутюр сдался дважды. Рэнди Кутюр говорит, что не сдавался вообще.

Рэнди Кутюр добился немалых успехов в греко-римской борьбе — входил в сборную США, выиграл Панамериканские игры-1991. На Олимпиаду, правда, так и не попал. В 1997-м же, в 33 года, он решил попробовать себя в ММА. Как и его близкий друг — Дэн Хендерсон, тоже борец-классик.

Рэнди с ходу выиграл турнир UFC 13, легко разобравшись с Тони Халме и Стивеном Грэмом. Эти ребята выглядели устрашающе — огромные руки, огромные шеи, исполины, — но Кутюр за счет выверенных тейкдаунов обоих быстро финишировал.

Борцы-классики Дэн Хендерсон и Рэнди Кутюр. До ММА. Фото Книга Рэнди Кутюра «Becoming the Natural»

Затем была яркая победа над Витором Белфортом, захимиченным по самые глаза. Не помешали даже порвавшиеся шорты (не переживайте, под ними были красные трусы). В этом бою Рэнди показал несуразную ударную технику, больше подходящую для театра прорестлинга: одной рукой хватал соперника за шею, другой дубасил. Тем не менее Кутюр выиграл техническим нокаутом — и выиграл уверенно.

В декабря 1997-го Рэнди победил решением большинства Мориса Смита — и стал чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой был скучнейшим — в худших традициях боев без правил 1990-х, когда борец переводил ударника на пол, а затем лежал на нем без агрессивного ГНП, без попыток сделать болевой или удушающий.

Октябрь 1997-го, UFC 15. Бой 34-летнего Рэнди Кутюра и 20-летнего Витора Белфорта.

Потом Кутюр освободил титул, так как подписал контракт на бой с Энсоном Иноуэ — в организации Vale Tudo Japan. Поединок складывался для Рэнди будто бы неплохо, однако Иноуэ, находясь лежа на спине, схватил руку американского борца и сделал рычаг локтя. Кутюр сдался. Бой продлился всего-то полторы минуты.

Спустя пять месяцев, в марте 1999-го, Рэнди вышел против Михаила Илюхина — на турнире Rings. К тому моменту в Rings начали делать полноценные ММА-бои (тогда это еще называли боями без правил). До этого же в Rings запрещалось бить кулаками (можно было ладошками), а многие бои и вовсе были постановочными. Самбист Илюхин выступал в Rings в первой половине 1990-х, но поклонникам ММА больше всего запомнился победой на первом крупном турнире по боям без правил в России (июль 1995-го, в московском цирке на проспекте Вернадского, сделал пять боев за вечер) и жестоким финалом с Рикардо Мораисом на втором большом московском турнире, чемпионате мира IAFC (проиграл после нескольких десятков ударов в затылок и удушения).

***

Кутюр доминировал, но Илюхин, находясь у канатов, взял руку Рэнди в замок и стащил его вниз. Михаил приступил к болевому, подгоняемый словами углового: «Миша, ради дочек своих поработай», «Миша, делай свое! Свое делай!» (видимо, это говорил Владимир Погодин, руководитель команды Russian Top Team). Но рефери приказал бойцам переместиться в центр ринга и начать из той же позиции. В итоге Илюхин провел кимуру и победил. Кутюр стал возмущаться — был недоволен работой рефери.

Версия Илюхина (в интервью «Ушатайке»): «Знаете, нет такого американца, который бы не возмущался. Они возмущаются по поводу всего. Ну, вот такие они сами по себе. Не устраивает вода — возмущается, и так далее. Редко попадаются действительно спокойные, а в основном они возмущаются всем. Когда я в первый раз взял, он уже постучал. Почему-то он про это ничего не сказал. Рука у него уже трыкнула, а он постучал. Он уже постучал, но на этом акцент никто не сделал».

Версия Кутюра (в книге Becoming the Natural): «Я бил его в клинче в углу, и он попытался выйти на кимуру, выкручивая мою согнутую руку назад — чтобы напрячь плечевой сустав. У него не было крепкого захвата, и он не мог повалить меня на пол так, чтобы завершить движение, потому что мы запутались в веревках. Я бил его по ребрам, пытаясь заставить его отпустить мою руку и сменить позицию.

И тут рефери вмешался, объявил остановку и потянул нас в центр ринга для возобновления игры. Хотя это было физически невозможно, он попытался поставить нас в то же положение и фактически дал Михе (Кутюр называет Илюхина в книге Mikh. — Прим. «СЭ») провести кимуру, прежде чем возобновить бой. Выйдя из-под канатов, Мих смог доделать кимуру. Я изо всех сил пытался выбраться и не постучал, но рефери все равно остановил бой. Думаю, это был первый раз, когда я по-настоящему облажался в спорте. Я проиграл парню, которому никогда не должен был проигрывать.

Это чушь, подумал я про себя, но что мне делать? Японские СМИ в последующие дни относились ко мне с особой симпатией. Я думаю, это произошло потому, что я не придал этому большого значения. Думаю, они привыкли к тому, что американцы устраивают истерики из-за подобных ситуаций, но я решил отнестись к этому спокойно».

***

По поводу слов Илюхина о том, что Кутюр сдался дважды. Судя по видео, находясь у канатов, Рэнди не стучал, а бил по корпусу. Довел бы тульский боец кимуру до конца, если бы их не растащили? Этого исключать нельзя: Михаил был хорош в болевых, в то время как Рэнди 1999-го неважно защищался от сабмишенов.

Когда же бойцов перевели в центр и Илюхин взял захват и исполнил болевой, американец будто хлопнул по бедру в знак сдачи. Рефери на пару секунд остановил поединок, потом сказал продолжать, после чего Илюхин снова заломил руку Кутюра (захват он не отпускал), и тот постучал уже вне всяких сомнений. На видео это видно отчетливо. То есть Рэнди в книге написал неправду — насчет того, что не стучал. При этом очевидно, что Илюхин начал проводить кимуру раньше времени — когда Кутюр даже позицию еще не занял, однако рефери нарушения со стороны туляка не увидел.

Главный вывод из этой ситуации следующий: ринг абсолютно не годен для проведения ММА-боев. Как бы мы ни любили Pride, Rings, Affliction.