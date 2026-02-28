Журналист Хельвани: бой Джонса и Перейры может пройти на турнире UFC в Белом доме

Журналист и инсайдер Ариэль Хельвани раскрыл детали возможного главного боя исторического турнира UFC, который состоится 14 июня на лужайке Белого дома в Вашингтоне. Мероприятие приурочено к 250-летию независимости США и дню рождения президента Дональда Трампа.

По информации Хельвани, руководство UFC обсуждает возможность проведения поединка между бывшим чемпионом в тяжелом весе американцем Джоном Джонсом и действующим обладателем титула в полутяжелом весе бразильцем Алексом Перейрой.

В октябре 2025-го после турнира UFC 321 Джонс предложил Перейре провести бой на турнире в Белом доме, который запланирован на 14 июня 2026 года. Ранее глава UFC Дана Уайт заявлял, что не планирует участия в нем Джонса.

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