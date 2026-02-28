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28 февраля, 20:40

Ветеран ВВС США обвинил Чимаева в нападении в аэропорту Дубая

Алина Савинова

Ветеран военно-воздушных сил США Рич Паттерсон заявил, что чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев напал на него в международном аэропорту Дубая.

По словам 46-летнего Паттерсона, инцидент произошел в начале февраля, когда он попытался подойти к бойцу, чтобы выразить свое уважение.

«Я был буквально окружен им и еще примерно семью-восемью другими людьми, когда он решил прорваться и ударить меня ногой в грудь. Все это есть на камерах видеонаблюдения», — написал ветеран в соцсетях.

Паттерсон подчеркнул, что не имеет значения, в какое время суток это произошло и был ли боец в нетрезвом состоянии.

«Неважно, насколько «профессиональный» боец UFC пьян или страдает похмельем, никто не заслуживает такого. Истории и слухи о безумном поведении этого парня оказались правдой. Этот парень буквально пытался меня убить», — добавил он.

В одном из комментариев Паттерсон отметил, что Чимаев был задержан, но позже отпущен.

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Хамзат Чимаев
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