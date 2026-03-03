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3 марта, 10:58

Роман Копылов проведет бой с Марко Тулио на UFC 328 10 мая в Ньюарке

Руслан Минаев

Российский боец среднего веса Роман Копылов вернется в октагон на турнире UFC 328, сообщает обозреватель Игор Сиконеллу. Турнир состоится 10 мая в Ньюарке (США).

Соперником 34-летнего россиянина станет 31-летний бразилец Марко Тулио, имеющий профессиональный рекорд 12-1.

В своем последнем бою в ноябре 2025-го на турнире UFC 322 Копылов уступил единогласным решением бразильцу Грегори Родригесу. Всего за карьеру в UFC Копылов одержал шесть побед и потерпел пять поражений.

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Роман Копылов
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