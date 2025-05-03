Россиянка Яна Сантос (до замужества Куницкая) встретится с американкой Мишей Тейт в предварительном карде турнира UFC Fight Night в ночь на воскресенье, 4 мая. Начало боя — около 4.30 по московскому времени.

ММА UFC: Сантос — Тэйт

В прямом эфире поединок покажут UFC Fight Pass, канал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru.

35-летняя Сантос на профессиональном уровне одержала 15 побед и потерпела восемь поражений, еще один поединок признан несостоявшимся. Ее рост составляет 173 см, размах рук — 174 см. В августе 2024 года россиянка победила Челси Чендлер.

У 38-летней Тейт в профессиональных ММА 20 побед и девять поражений. Ее рост составляет 173 см, размах рук — 165 см. Предыдущий поединок американка провела в декабре 2023 года, одолев Джулию Авилу.

Результат боя Сантос — Тейт и других поединков турнира изучайта в матч-центре и ленте раздела UFC на нашем сайте.