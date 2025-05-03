Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

3 мая, 12:50

Царукян: «В UFC проявили неуважение ко мне, предложив реванш с Гамротом»

Ана Горшкова
Корреспондент

Бывший претендент на титул UFC в легком весе Арман Царукян рассказал, что отказался от предложения лиги провести бой с поляком Матеушем Гамротом.

«Они мне предложили бой в Абу-Даби в июле, главный бой вечера, но я отказался из-за того, что предлагали соперника, с которым я не хотел драться, ниже рейтингом... UFC меня позлил, что такого соперника дал. Это для них, можно сказать, неуважение в мою сторону. Я достоин большего, я номер один. Не говорю, дайте мне бой за титул, но дайте мне претендентский бой. Или скажите, что его выиграешь и мы дадим тебе бой за пояс. Но такой договоренности не было.

Они давали мне того, кто был на серии поражений, представляешь? Хотя бы Хукера бы дали, у которого победная серия последнее время. В чем смысл драться с Гамротом? Мне этот реванш не нужен. Ему нужен больше, чем мне. За что ему такой подарок?» — приводит слова Царукяна Sport24.

Первый бой Гамрота и Царукяна состоялся в июне 2023-го. В этом поединке Гамрот победил единогласным решением судей.

28-летний Царукян в феврале 2025 года на UFC 312 должен был провести бой с действующим чемпионом Исламом Махачевым, но поединок не состоялся из-за травмы спины у Царукяна. В его активе 9 побед и 2 поражения в UFC.

Источник: Sport24
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Арман Царукян
Матеуш Гамрот
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
Блогер Катрич рассказала о сравнении с Холанном
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Популярное видео
У «Сибири» — 12 поражений подряд. Русские теряют время в АХЛ
У «Сибири» — 12 поражений подряд. Русские теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Валерий Кролевский

    Какой самовлюбленный тип .Ты хоть поражение от Гамрота закрой . тем более у тебя был в руках титульный бой . Так и из лиги могут послать.

    03.05.2025

    • Яна Сантос — Миша Тейт: трансляция боя UFC Fight Night начнется ориентировочно в 4.30 мск 4 мая

    Азамат Бекоев — Райан Лодер: трансляция боя UFC Fight Night начнется ориентировочно в 4.00 мск 4 мая

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости