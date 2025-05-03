Царукян: «В UFC проявили неуважение ко мне, предложив реванш с Гамротом»

Бывший претендент на титул UFC в легком весе Арман Царукян рассказал, что отказался от предложения лиги провести бой с поляком Матеушем Гамротом.

«Они мне предложили бой в Абу-Даби в июле, главный бой вечера, но я отказался из-за того, что предлагали соперника, с которым я не хотел драться, ниже рейтингом... UFC меня позлил, что такого соперника дал. Это для них, можно сказать, неуважение в мою сторону. Я достоин большего, я номер один. Не говорю, дайте мне бой за титул, но дайте мне претендентский бой. Или скажите, что его выиграешь и мы дадим тебе бой за пояс. Но такой договоренности не было.

Они давали мне того, кто был на серии поражений, представляешь? Хотя бы Хукера бы дали, у которого победная серия последнее время. В чем смысл драться с Гамротом? Мне этот реванш не нужен. Ему нужен больше, чем мне. За что ему такой подарок?» — приводит слова Царукяна Sport24.

Первый бой Гамрота и Царукяна состоялся в июне 2023-го. В этом поединке Гамрот победил единогласным решением судей.

28-летний Царукян в феврале 2025 года на UFC 312 должен был провести бой с действующим чемпионом Исламом Махачевым, но поединок не состоялся из-за травмы спины у Царукяна. В его активе 9 побед и 2 поражения в UFC.