UFC Fight Night (UFC on ESPN 67) пройдет в ночь с 3 на 4 мая. Турнир состоится в спортивном комплексе «Уэллс Фарго Арена» в Де-Мойне (штат Айова, США). Начнется шоу с предварительного карда в 2.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 5.00.

В главном событии вечера состоится бой американца Кори Сэндхагена и бразильца Дейвесона Фигередо. В соглавном поединке сойдутся голландец Ренье де Риддер и Бо Никал из США.

Турнир в полном объеме покажут на платформе UFC Fight Pass и телеканале «Матч! Боец» с 2.00 мск. Главный кард в прямом эфире можно смотреть на телеканале «Матч ТВ», сайте matchtv.ru, в ретрансляции федарального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» по платной подписке (с 5.00 мск).

Ключевые события и результаты боев UFC on ESPN 67 можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте раздела UFC нашего сайта.