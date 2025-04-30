Бокс/ММА
30 апреля, 18:00

Яна Сантос — Миша Тэйт: дата боя UFC, во сколько начало, где смотреть трансляцию

Сантос и Тэйт проведут поединок на UFC on ESPN в ночь на 4 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Российский боец в легчайшем весе Яна Сантос и американка Миша Тейт проведут бой на турнире UFC on ESPN 67 в Де-Мойне (штат Айова, США). Вечер ММА примет арена «Wells Fargo Arena» в ночь с 3 на 4 мая. Поединок россиянки пройдет в предварительном карде и ожидается около 04.30 по московскому времени.

ММА UFC: Сантос — Тэйт

35-летняя Сантос (до замужества Куницкая) на профессиональном уровне одержала 15 побед (7 боев нокаутом, 1 сабмишеном после сдачи соперницы, 7 судейским решением), потерпела 8 поражений и еще один поединок признан несостоявшимся. У 38-летней Тейт в профессиональных ММА 20 побед и 9 поражений.

Трансляцию боя Сантос —Тейт в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. Турниры UFC также транслирует онлайн-платформа UFC Fight Pass.

Отслеживать результаты и ключевые события боя Сантос — Тейт вместе с другими поединками турнира можно в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.

Миша Тэйт
Яна Куницкая
