30 апреля, 18:45

Боец UFC Дюма арестован по подозрению в ограблении и нанесении побоев

Руслан Минаев

Боец UFC Седрик Дюма арестован во Флориде, сообщает MMA Fighting.

По данным источника, его подозревают в ограблении жилого дома и нанесении побоев. Боец помещен в тюрьму округа Эскамбия, ему назначили залог в размере 558 тысяч долларов. Ранее Дюма уже задерживался за нападение, но обвинения были сняты.

29-летний Дюма за карьеру провел 13 боев — 10 побед и 3 поражения. Его последний поединок состоялся на турнире UFC 314 12 апреля — он проиграл Михалу Олексейчуку техническим нокаутом.

Яна Сантос — Миша Тэйт: дата боя UFC, во сколько начало, где смотреть трансляцию

Бразильский боец Сильва де Андраде дисквалифицирован на шесть месяцев за допинг

