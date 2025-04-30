Боец UFC Дюма арестован по подозрению в ограблении и нанесении побоев

Боец UFC Седрик Дюма арестован во Флориде, сообщает MMA Fighting.

По данным источника, его подозревают в ограблении жилого дома и нанесении побоев. Боец помещен в тюрьму округа Эскамбия, ему назначили залог в размере 558 тысяч долларов. Ранее Дюма уже задерживался за нападение, но обвинения были сняты.

29-летний Дюма за карьеру провел 13 боев — 10 побед и 3 поражения. Его последний поединок состоялся на турнире UFC 314 12 апреля — он проиграл Михалу Олексейчуку техническим нокаутом.