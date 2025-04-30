Бокс/ММА
30 апреля, 17:11

Зайнуков — о схватке с Царукяном: «Брошу вызов Махачеву после победы над Арманом»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Боец из команды Хабиба Нурмагомедова Маккашарип Зайнуков прокомментировал предстоящую схватку по грэпплингу против первого номера в рейтинге легковесов UFC Армана Царукяна.

«Предложение поступило во время сборов, — сказал Зайнуков «СЭ». — «Ислам [Махачев] спросил: «Не хочешь побороться на Karate Kombat?». Я ответил, что хочу, конечно. Он позвонил менеджеру, а тот сказал, что договорится и решит. Буквально через пару дней мне сказали, кто будет моим соперником. Я говорю: «Конечно, буду!». Интересно же все равно побороться. Он находится на первом месте в рейтинге [легковесов UFC]. Я всегда хотел побороться с лучшими. Мне самому стало интересно».

«Будет ли у меня в углу Ислам Махачев? Зависит от настроения, — продолжил он. — У меня в углу будет лучший грэпплер — Магомед Зайнуков (чемпион мира по тайскому боксу, двоюродный брат Маккашарипа — Прим. «СЭ»). Но они в любом случае будут там. Ислам, Муслим. В любом случае от них подсказки будут».

«С Исламом [Махачевым] мы боролись. Говорит: «Вперед, нападай». И все. Я работаю с лучшим бойцом мира. Чего мне бояться? Я готов ко всему. Мы будем рубиться в стойке [с Арманом]».

«Шутил ли Махачев на тему предстоящей схватки с Арманом? Царукян же не соперник Махачева. Я брошу вызов Исламу, когда я выиграю у Армана».

Схватка по грэпплингу между Зайнуковым и Царукяном состоится на турнире Karate Kombat, который пройдет 2 мая в Дубае.

Арман Царукян
Маккашарип Зайнуков
