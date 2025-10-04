Яна Сантос (Куницкая) против Мейси Чиассон: трансляция боя UFC 320 начнется ориентировочно в 2.30 мск 5 октября
Бой между российским бойцом Яной Сантос (Куницкой) и американкой Мейси Чиассон состоится в рамках UFC 320. Турнир пройдет в ночь на воскресенье, 5 октября, в спортивном комплексе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (США).
Трансляция боя Сантос и Чиассон начнется ориентировочно после 2.30 по московскому времени. Турнир в полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец» и официальное приложение UFC Fight Pass.
Главный кард и ряд других боев с 4.05 мск в прямом эфире транслируют телеканал и сайт «Матч ТВ».
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главного события UFC 320. Результат боя Сантос — Чиассон, как и других поединков турнира, можно узнать в матч-центре «СЭ» и ленте новостей UFC.
35-летняя Яна Сантос в профессиональной карьере одержала 16 побед, потерпела 8 поражений и еще один бой признан несостоявшимся.
34-летняя Мейси Чиассон в профессиональных ММА имеет 10 побед и 4 поражения.