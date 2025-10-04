Бокс/ММА
Сегодня, 14:00

Абусупьян Магомедов против Джо Пайфера: трансляция боя UFC 320 начнется ориентировочно в 5.00 мск 5 октября

Абусупьян Магомедов и Джо Пайфер проведут бой на турнире UFC 320 5 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Бой UFC 320 в среднем весе между российским бойцом Абусупьяном Магомедовым и американцем Джо Пайфером состоится в рамках главного карда турнира. Шоу пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 4 на 5 октября, на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединок Магомедова и Пайфера начнется около 5.00 по московскому времени.

ММА UFC: Магомедов — Пайфер

32-летней Абусупьян Магомедов в профессиональной карьере одержал 28 побед, потерпел 6 поражений и еще один поединок завершился вничью.

29-летний Джо Пайфер в профессиональных ММА имеет 14 побед и 3 поражения.

Трансляцию турнира UFC 320 с боем Магомедов — Пайфер в полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец» и официальное приложение UFC Fight Pass. Главный кард и ряд других боев с 4.05 мск в прямом эфире транслируют телеканал и сайт «Матч ТВ», а вместе с ними — сервисы Okko и «Кинопоиск» в ретрансляции федерального канала.

Магомед Анкалаев и&nbsp;Алекс Перейра, Мераб Двалишвили и&nbsp;Кори Сэндхаген.UFC 320: дата, кард боев турнира, где смотреть трансляцию

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главного события UFC 320. Результат боя Магомедов — Пайфер, как и других поединков турнира, можно узнать в нашем матч-центре ММА и разделе UFC.

Главное событие UFC 320 — бой за титул чемпиона в полутяжелом весе между обладателем пояса, россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой. Перед этим поединком в октагоне разыграют пояс легчайшего дивизиона, грузин Мераб Двалишвили и американец Кори Сэндхеген.

КХЛ на Кинопоиске

