Сегодня, 19:30

Яна Сантос (Куницкая) против Мейси Чиассон: когда бой и во сколько начало на турнире UFC 320

Яна Сантос проведет поединок против Мэйси Чиассон на UFC 320 5 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Яна Сантос (Куницкая).
Фото Global Look Press

Россиянка Яна Сантос проведет поединок в легчайшем весе против американки Мэйси Чиассон на турнире UFC 320 в ночь с 4 на 5 октября.

Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Бой Сантос — Чиассон ожидается около 2.30 5 октября по московскому времени (советуем подключиться к трансляции заранее).

ММА UFC: Чиассон — Сантос

В прямом эфире поединок покажут на онлайн-платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 320. Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами боев можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

Магомед Анкалаев и&nbsp;Алекс Перейра, Мераб Двалишвили и&nbsp;Кори Сэндхаген.UFC 320: дата, кард боев турнира, где смотреть трансляцию

В профессиональном рекорде 35-летней Сантос (до замужества Куницкой) — 16 побед, 8 поражений, один бой признан несостоявшимся. 34-летняя Чиассон в профессиональных ММА одержала 10 побед и потерпела четыре поражения.

