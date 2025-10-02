Мераб Двалишвили против Кори Сэндхагена: когда бой и во сколько начало на турнире UFC 320

Мераб Двалишвили и Кори Сэндхаген проведут титульный поединок на UFC 320 5 октября

Грузинский боец Мераб Двалишвили и американец Кори Сэндхаген проведут титульный поединок в легчайшем весе на турнире UFC 320 в ночь с 4 на 5 октября.

Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Бой Двалишвили — Сэндхаген ожидается в 6.30 5 октября по московскому времени (советуем подключиться к трансляции заранее).

ММА UFC: Двалишвили — Сэндхаген

В прямом эфире поединок покажут на онлайн-платформе UFC Fight Pass, телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ», сайте matchtv.ru, платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 320. Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами боев можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

34-летний Двалишвили владеет чемпионским поясом UFC, в ММА провел 24 боя, в которых одержал 20 побед и потерпел четыре поражения. Профессиональный рекорд 33-летнего Сэндхагена — 18-5.